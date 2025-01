Jhonatan Narvaez grijpt macht in Tour Down Under met winst in koninginnenrit: "Favorietenrol was niet makkelijk"

Na een erg geanimeerde rit van net geen 150 km was de 27-jarige Narvaez in een sprint bergop de snelste van een kopgroep van vijf. Hij boekte zo zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg UAE. De Brit Oscar Onley en de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black mochten mee op het dagpodium. De Spaanse klassementsleider Javier Romo was bij de voet van de 3 kilometer lange slotklim zelf gaan aanvallen, maar de Movistar-man trok zijn inspanning niet door tot op de streep door het kopwerk van thuisrijder Luke Plapp bij de achtervolgers. Romo finishte uiteindelijk als 5e en zakt zo naar de 2e plaats in het klassement, op 9 seconden van Narvaez. Junior Lecerf is zowel in de daguitslag als het klassement de beste Belg, de Soudal-Quick Step-youngster bezet 2 keer de 20e plaats.

Veel verschuivingen worden morgen in de het slotcriterium over 90 km in de straten van Adelaide niet meer verwacht.



Narvaez kan dus wellicht zijn nieuwe ploeg al meteen een welkomstcadeautje aanbieden. Hij stapte in de winter over van Ineos naar UAE, de ploeg van wereldkampioen Pogacar.



"Sinds de eerste stage vind ik het echt plezant bij de ploeg", vertelde Narvaez na zijn succes. "Het team was vandaag ook heel belangrijk voor me. De ploegmaats deden het fantastisch. We hebben dit echt verdiend."



In de finale van de koninginnenrit zag het er nog bekaaid uit voor Narvaez. Toen zijn oud-ploeg INEOS met een stroomstoot voor waaiers zorgde, liet hij zich verrassen, maar net voor de voet van de slotbeklimming van Willunga Hill keerde hij terug.



"Het was een zware dag", pufte hij. "De snelheden lagen de hele dag hoog en de temperaturen ook. Ook starten als favoriet was niet gemakkelijk. Maar we hebben het gehaald."



Na een tweede plaats in het eindklassement van vorig jaar en verschillende ereplaatsen de voorbije dagen lijkt hij zo op weg naar eindwinst in de Tour Down Under. "Dat is wat sport typeert: je moet proberen en blijven proberen. Tot je het haalt."