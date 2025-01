Bryan Coquard wint nipt spurt van uitgedund peloton in Tour Down Under, Lecerf rijdt zich in de kijker

In een hectische spurt bleek de laatste jump cruciaal: Coquard hield nog net de opkomende Bauhaus af en boekte zo zijn tweede zege ooit in de Tour Down Under, zijn 3e in de World Tour op 53 profzeges. De 32-jarige had een half wiel over.



"Ik heb mijn piste-ervaring gebruikt. Zonder te veel na te denken. Ik ging aan op 300 meter, met snelheid. Dat was perfect. Al kwam Bauhaus nog met veel snelheid opzetten."



Het is een belangrijke overwinning voor Cofidis om het jaar te beginnen, want het Franse team strijdt voor behoud in de WorldTour.



De Ecuadoraan Jhonatan Narvaez finishte als derde en nam zo belangrijke boniseconden in de strijd voor eindwinst. Zijn protest dat Coquard hem hinderde en van zijn lijn was afgeweken, werd weggewuifd.



In het klassement komt Narvaez terug tot op 4 seconden van leider Romo, de winnaar van de heuvelrit gisteren.



De Oostenrijker Patrick Konrad is 3e op 10 seconden, beste Belg Lecerf nu 21e op 32 seconden.



De zesdaagse Tour Down Under, een WorldTour-koers, eindigt zondag. Morgen wacht de koninginnenrit met aankomst bovenop Willunga Hill, zondag het afsluitende criterium in de straten van Adelaide.