Javier Romo verrast de grote namen in Tour Down Under en boekt eerste profzege, de leiderstrui krijgt hij erbij

do 23 januari 2025 08:16

Tour Down Under Etappe 3 wegwedstrijd 147.5 km 01:50 Norwood - 05:35 Uraidla Javier Romo einde 0 20 40 60 80 100 120 147.5

De Spanjaard Javier Romo heeft een dubbelslag geslagen in de Tour Down Under, de Australische openingskoers van het wielerseizoen. De 26-jarige van Movistar won de heuvelachtige derde etappe na een late aanval en reed Sam Welsford uit de leiderstrui. Voor de oud-triatleet was het de eerste profzege ooit.

Bekijk de aankomst:

De derde etappe, goed voor 147,5 kilometer tussen Norwood en Uraidla, was het toneel van een nieuw obstakel in de Tour Down Under: Knotts Hill, een beklimming van 2,6 kilometer, die twee keer op het traject lag.



De helling - gemiddeld iets van 7% met steilste stukken tot 16%, bleek te zwaar voor Sam Welsford, die de eerste 2 etappes had gewonnen in een sprint. De klassementsleider zou ruim 12 minuten verliezen.



De laatste beklimming van Knotts Hill, met de top op 6 kilometer van de finish, deed het peloton helemaal ontploffen.



Verwachte namen zoals de thuisrijders Jay Vine en Luke Plapp probeerden een aanval op te zetten. Maar het was de verrassende Romo, die met zijn soloaanval kort na de top het verschil wist te maken.

Romo, de Spaanse beloftekampioen van 2020, bleef uit de greep van de achtervolgende elitegroep, waar ondanks de ruime delegatie van Lidl-Trek geen samenwerking kwam. De solovluchter had aan de finish nog 5 seconden voorsprong.



"Ik was pas zeker in de laatste kilometer", glunderde de Spanjaard. "Dit is een belangrijke overwinning voor mij. Ik heb hard gewerkt deze winter en bedank het team voor het vertrouwen."



De Ecuadoraan Jhonatan Narvaez sprintte naar de tweede plaats, voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Deense tiener Albert Withen Philipsen.



In het algemene klassement heeft Romo 8 seconden voorsprong op eerste achtervolger Narvaez. De Oostenrijker Patrick Konrad is 3e op 10 seconden.



Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) was de eerste Belg in de daguitslag op de 22e plaats. In de stand is hij 28e op 35 seconden van Romo.



De zesdaagse rittenkoers voor de WorldTour duurt nog tot en met zondag. Morgen wacht opnieuw een heuvelachtige etappe. Op de kustwegen richting aankomststad Victor Harbor kan ook de wind een grote rol spelen.