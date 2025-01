Sam Welsford voert bisnummer op in Tour Down Under, Arne Marit finisht in het zog van de Australiër

wo 22 januari 2025 05:53

Sam Welsford heeft woensdag ook de tweede etappe in de Tour Down Under gewonnen. De Australiër van Red Bull-Bora-Hansgrohe was in Tanunda de snelste van het peloton, voor onze landgenoot Arne Marit.

Op dag 2 van de Tour Down Under kregen de renners in Australië een etappe van een kleine 130 kilometer voorgeschoteld, met start en aankomst in Tanunda. In de lokale lus was een puist genaamd Menglers Hill een mogelijke scherprechter, met zijn 2,8 kilometer aan 6,9 procent toch een behoorlijke kuitenbijter. Leider Sam Welsford zorgde al vroeg in de wedstrijd voor een klein schrikmomentje door samen met twee andere renners tegen de grond te gaan, maar de schade bij het trio bleef binnen de perken. Mogelijk speelde die val hem toch wat parten bij de laatste doortocht op Menglers Hill, waar hij de rol leek te moeten lossen. Met dank aan een sterk Red Bull-Bora-Hansgrohe keerde de Australiër in de finale toch nog terug in het peloton. Die inspanningen bleken niet voor niets, want Welsford bedankte zijn teammaats door voor de tweede dag op rij de sprint van het peloton te winnen. De Nederlander Danny van Poppel werd gediskwalificeerd na een ongeoorloofd manoeuvre. Onze landgenoot Arne Marit finishte als tweede en is ook de nieuwe nummer 2 in het algemene klassement na Welsford, die steviger leider is.

Welsford: "Op mijn limiet"

"Bloody hell", lachte Sam Welsford na een zware dag in de leiderstrui, waarbij hij nog even de schade van zijn vroege valpartij opmat. "Dat was verre van ideaal. Het was een behoorlijk zware dag en er werd nerveus gekoerst. Bij die laatste klim van Menglers Hill zat ik echt op mijn limiet. Dat was echt heel zwaar." "Mijn ploegmaats zaten de hele beklimming bij mij en hebben echt uitstekend werk opgeknapt. Uiteindelijk konden we weer aansluiten. We wisten dat het een lange en zware aankomst zou worden met de wind. De lead-out van de ploeg was onwezenlijk." "De schade van de valpartij? Het valt wel mee, wat schaafwonden. Ik heb al erger meegemaakt. Mijn linkerflank was net hersteld van een val tijdens het Australisch kampioenschap en nu ziet mijn rechterkant er net zo uit. Zo is het toch weer wat in balans", lachte Welsford groen.