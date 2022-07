3e keer 2e voor Wout van Aert: Dylan Groenewegen klopt hem in millimetersprint in de Tour

clock 17:30 17 uur 30. Dylan Groenewegen troeft nipt de Belgen af in de sprint en wint rit 3 in de Tour. Dylan Groenewegen troeft nipt de Belgen af in de sprint en wint rit 3 in de Tour

clock 17:29 17 uur 29. Top 10. 1. Dylan Groenewegen 2. Wout van Aert 3. Jasper Philipsen 4. Peter Sagan 5. Fabio Jakobsen 6. Christophe Laporte 7. Alberto Dainese 8. Hugo Hofstetter 9. Caleb Ewan 10. Danny van Poppel . Top 10 1. Dylan Groenewegen

clock 17:28 17 uur 28. Wout van Aert wordt nog maar eens tweede, Jasper Philipsen jumpt naar de derde plek. . Wout van Aert wordt nog maar eens tweede, Jasper Philipsen jumpt naar de derde plek.

clock 17:27 17 uur 27. Gisteren kon Fabio Jakobsen het hoofdstuk Katowice afsluiten, vandaag is het de beurt aan Dylan Groenewegen. Mooi. . Gisteren kon Fabio Jakobsen het hoofdstuk Katowice afsluiten, vandaag is het de beurt aan Dylan Groenewegen. Mooi.

clock 17:26 17 uur 26 match afgelopen end time Groenewegen wint! Van Aert trekt en sleurt wat hij kan, maar opnieuw sterft hij op de meet. Groenewegen komt er in het centrum onweerstaanbaar uit. De Nederlander laat zijn emoties de vrije loop.

clock 17:25 17 uur 25. Op de brede baan leidt Frans kampioen Sénéchal de sprint in. . Op de brede baan leidt Frans kampioen Sénéchal de sprint in.

clock 17:24 De vod! Laatste kilometer, en er wordt geduwd en gebeukt voor de goede posities. . 17 uur 24. last km De vod! Laatste kilometer, en er wordt geduwd en gebeukt voor de goede posities.

clock 17:24 17 uur 24. Op dit moment loopt alles op wieltjes voor Jakobsen. Renaat Schotte. Op dit moment loopt alles op wieltjes voor Jakobsen. Renaat Schotte

clock 17:23 17 uur 23. Drie treinen concurreren met elkaar. Van Aert moet op links een gevaarlijk manoeuvre uitvoeren om mee te zijn. . Drie treinen concurreren met elkaar. Van Aert moet op links een gevaarlijk manoeuvre uitvoeren om mee te zijn.

clock 17:21 17 uur 21. Wat is de schade? Voorlopig is het moeilijk om in te schatten wie de slachtoffers zijn en hoeveel tijd ze gaan verliezen. Laten we ons focussen op de strijd om de ritzege. . Wat is de schade? Voorlopig is het moeilijk om in te schatten wie de slachtoffers zijn en hoeveel tijd ze gaan verliezen. Laten we ons focussen op de strijd om de ritzege.

clock 17:19 17 uur 19. Een paar bochten zorgen voor nog meer zenuwen. Ineos houdt Geraint Thomas voorin, terwijl Quick-Step de boel ment. . Een paar bochten zorgen voor nog meer zenuwen. Ineos houdt Geraint Thomas voorin, terwijl Quick-Step de boel ment.

clock 17:17 17 uur 17. De snelle mannen hebben geen last ondervonden van de val. Zaten er renners voor het klassement achter het knelpunt? . De snelle mannen hebben geen last ondervonden van de val. Zaten er renners voor het klassement achter het knelpunt?

clock 17:16 17 uur 16. Klein kasseistrookje, en we krijgen meteen een valpartij. Klein kasseistrookje, en we krijgen meteen een valpartij

clock 17:15 17 uur 15. De valpartij gebeurde in het hart van het peloton. Het stuk van het pak dat daarvoor reed, kijkt niet achterom. Wie in de staart zat, heeft een fiks probleem. . De valpartij gebeurde in het hart van het peloton. Het stuk van het pak dat daarvoor reed, kijkt niet achterom. Wie in de staart zat, heeft een fiks probleem.

clock 17:14 Het is van dat! We snijden de laatste tien kilometer aan met een bescheiden kasseistrook, en daar gaan heel wat renners tegen de vlakte. . 17 uur 14. fall Het is van dat! We snijden de laatste tien kilometer aan met een bescheiden kasseistrook, en daar gaan heel wat renners tegen de vlakte.

clock 17:11 17 uur 11. Voor sfeer en gezelligheid krijgt Denemarken een 10. José De Cauwer. Voor sfeer en gezelligheid krijgt Denemarken een 10. José De Cauwer

clock 17:06 17 uur 06. In het midden van de weg rijden de mannetjes van Trek-Segafredo netjes op een rij. . In het midden van de weg rijden de mannetjes van Trek-Segafredo netjes op een rij.

clock 17:05 Aan de kant voor de motoren. 17 uur 05. Aan de kant voor de motoren

clock 17:03 Bouet in de berm. Nog geen overdreven zenuwachtigheid, maar toch een valpartij. Bouet zal er niet al te veel aan overhouden. . 17 uur 03. fall Bouet in de berm Nog geen overdreven zenuwachtigheid, maar toch een valpartij. Bouet zal er niet al te veel aan overhouden.

clock 17:00 The Wolfpack voor drie zeges op een rij? 17 uur . The Wolfpack voor drie zeges op een rij?

clock 16:57 50 km/h. Bij deze snelheid zijn we over een halfuurtje binnen. . 16 uur 57. average speed 50 km/h Bij deze snelheid zijn we over een halfuurtje binnen.

clock 16:52 16 uur 52. Nog 30 kilometer. Stilte voor de storm. . Nog 30 kilometer Stilte voor de storm.

clock 16:48 De Jumbo-Visma-trein houdt Van Aert vooraan. 16 uur 48. De Jumbo-Visma-trein houdt Van Aert vooraan

clock 16:46 16 uur 46. We zien nu vooral de truitjes van Jumbo-Visma en Ineos vooraan in het peloton. Ook een drietal van Lotto-Soudal mengt zich daar. . We zien nu vooral de truitjes van Jumbo-Visma en Ineos vooraan in het peloton. Ook een drietal van Lotto-Soudal mengt zich daar.

clock 16:42 16 uur 42. Heeft iemand nog een plan om de koers op zijn kop te zetten, of leggen we ons neer bij een tweede massasprint? . Heeft iemand nog een plan om de koers op zijn kop te zetten, of leggen we ons neer bij een tweede massasprint?

clock 16:40 16 uur 40. Renners ontsnappen aan een valpartij bij een kruispunt. Renners ontsnappen aan een valpartij bij een kruispunt

clock 16:38 16 uur 38. Tussen twee paaltjes, en Walscheid is niet van de kleinste. José De Cauwer. Tussen twee paaltjes, en Walscheid is niet van de kleinste. José De Cauwer

clock 16:37 16 uur 37. Max Walscheid knalt bijna tegen een stuk verkeersmeubilair. De lange Duitser van Cofidis is net stuurvaardig genoeg om een botsing te vermijden. . Max Walscheid knalt bijna tegen een stuk verkeersmeubilair. De lange Duitser van Cofidis is net stuurvaardig genoeg om een botsing te vermijden.

clock 16:34 16 uur 34. Niet alleen Cort, maar ook Mads Pedersen won in Sønderborg een etappe in de Ronde van Denemarken. Recenter ook, in 2021, en hij maakt heel wat meer kans om ook vandaag de bloemen te pakken. . Niet alleen Cort, maar ook Mads Pedersen won in Sønderborg een etappe in de Ronde van Denemarken. Recenter ook, in 2021, en hij maakt heel wat meer kans om ook vandaag de bloemen te pakken.

clock 16:28 Powless met leegloper. Voor de tweede keer vandaag heeft Neilson Powless een lekke band. Hij blijft er rustig bij. . 16 uur 28. flat tyre Powless met leegloper Voor de tweede keer vandaag heeft Neilson Powless een lekke band. Hij blijft er rustig bij.

clock 16:26 Het liedje van Magnus Cort is uitgezongen, wat nu? 16 uur 26. Het liedje van Magnus Cort is uitgezongen, wat nu?

clock 16:23 16 uur 23. Je krijgt meteen het gevoel dat er een andere wedstrijd is begonnen. Renaat Schotte. Je krijgt meteen het gevoel dat er een andere wedstrijd is begonnen. Renaat Schotte

clock 16:22 16 uur 22. Cort gegrepen. Missie geslaagd, Cort laat zich inlopen. . Cort gegrepen Missie geslaagd, Cort laat zich inlopen.

clock 16:21 16 uur 21. Magnus Cort trekt er zowaar een spurtje uit voor zijn bergpuntje, en is er dolblij mee. Magnus Cort trekt er zowaar een spurtje uit voor zijn bergpuntje, en is er dolblij mee

clock 16:15 16 uur 15. Nog meer dan 50 kilometer tot de finish in Sønderborg. Cort neemt de tijd om wat te eten, voor hem is deze Deense passage meer dan geslaagd. . Nog meer dan 50 kilometer tot de finish in Sønderborg. Cort neemt de tijd om wat te eten, voor hem is deze Deense passage meer dan geslaagd.

clock 16:12 Genner Strand. Magnus Cort kuist alle Deense 'bergen' op. Hij trekt voor de lol zelfs nog een spurtje. Wat een kerel! Voorlopig heeft niemand anders punten kunnen sprokkelen in het klassement voor de bolletjestrui. . 16 uur 12. hill Genner Strand Magnus Cort kuist alle Deense 'bergen' op. Hij trekt voor de lol zelfs nog een spurtje. Wat een kerel! Voorlopig heeft niemand anders punten kunnen sprokkelen in het klassement voor de bolletjestrui.

clock 16:02 16 uur 02. Cort en het pak houden gelijke tred. Het verschil schommelt rond de anderhalve minuut. . Cort en het pak houden gelijke tred. Het verschil schommelt rond de anderhalve minuut.

clock 15:55 Dinsdag wordt hij 40. 15 uur 55. Dinsdag wordt hij 40.

clock 15:52 Pech voor Sagan. Fietswissel voor Peter Sagan. De ploegauto en Alexis Vuillermoz piloteren hem terug naar het peloton. . 15 uur 52. mechanical breakdown Pech voor Sagan Fietswissel voor Peter Sagan. De ploegauto en Alexis Vuillermoz piloteren hem terug naar het peloton.

clock 15:48 15 uur 48. Ze hebben in het peloton begrepen dat het iets rustiger mag. José De Cauwer. Ze hebben in het peloton begrepen dat het iets rustiger mag. José De Cauwer

clock 15:44 15 uur 44. Het einde van de vlucht van Cort wordt uitgesteld. De renners in het peloton laten hun tempo weer een beetje zakken. . Het einde van de vlucht van Cort wordt uitgesteld. De renners in het peloton laten hun tempo weer een beetje zakken.

clock 15:41 15 uur 41. Correctie! De organisatie laat weten dat Jakobsen toch voorbij Laporte ging in de tussensprint. De kloof tussen hem en Van Aert is op dit moment drie punten. . Correctie! De organisatie laat weten dat Jakobsen toch voorbij Laporte ging in de tussensprint. De kloof tussen hem en Van Aert is op dit moment drie punten.

clock 15:39 15 uur 39. Voor het eerst sinds het begin van de etappe zakt de bonus van Cort onder de minuut. . Voor het eerst sinds het begin van de etappe zakt de bonus van Cort onder de minuut.

clock 15:33 1'20". Zoals verwacht heeft de tussensprint ervoor gezorgd dat Cort heel wat van zijn bonus heeft verloren. Zet het peloton door? . 15 uur 33. time difference 1'20" Zoals verwacht heeft de tussensprint ervoor gezorgd dat Cort heel wat van zijn bonus heeft verloren. Zet het peloton door?

clock 15:32 15 uur 32. Jakobsen is dan toch net niet voorbij Laporte geraakt. Uitstekend werk van de ploegmaat van Van Aert, die vier puntjes uitloopt in het groene klassement. Maar de grote buit ligt natuurlijk aan de streep. . Jakobsen is dan toch net niet voorbij Laporte geraakt. Uitstekend werk van de ploegmaat van Van Aert, die vier puntjes uitloopt in het groene klassement. Maar de grote buit ligt natuurlijk aan de streep.

clock 15:32 15 uur 32. Van Aert houdt Sagan en Jakobsen af voor de groene punten aan de tussensprint. Van Aert houdt Sagan en Jakobsen af voor de groene punten aan de tussensprint

clock 15:29 Christiansfeld. Cort heeft de 20 punten meegenomen, Van Aert pakt er 17. Het lijkt erop dat Jakobsen zijn wiel nog net voor dat van Laporte duwt en als derde doorkomt. . 15 uur 29. sprint point Christiansfeld Cort heeft de 20 punten meegenomen, Van Aert pakt er 17. Het lijkt erop dat Jakobsen zijn wiel nog net voor dat van Laporte duwt en als derde doorkomt.

clock 15:28 15 uur 28. De treintjes staan op de rails. Quick-Step - Alpha Vinyl op links, Jumbo-Visma op rechts. Lotto-Soudal zit nog wat verspreid. . De treintjes staan op de rails. Quick-Step - Alpha Vinyl op links, Jumbo-Visma op rechts. Lotto-Soudal zit nog wat verspreid.

clock 15:24 15 uur 24. Gelukkig ligt de sprint op een overzichtelijke, rechte baan. . Gelukkig ligt de sprint op een overzichtelijke, rechte baan.

clock 15:19 15 uur 19. Straks gaat het peloton een flinke hap uit zijn achterstand nemen. De nervositeit zal ook weer serieus toenemen in de voorbereiding op de tussensprint. . Straks gaat het peloton een flinke hap uit zijn achterstand nemen. De nervositeit zal ook weer serieus toenemen in de voorbereiding op de tussensprint.

clock 15:18 Van Aert houdt zich op in de buurt van Pogacar. 15 uur 18. Van Aert houdt zich op in de buurt van Pogacar

clock 15:15 Hejlsminde Strand. Vuistje in de lucht, en dat is vijf. Cort is in deze Tour op elke helling al als eerste bovengekomen. Haalt hij straks ook nummer zes? . 15 uur 15. hill Hejlsminde Strand Vuistje in de lucht, en dat is vijf. Cort is in deze Tour op elke helling al als eerste bovengekomen. Haalt hij straks ook nummer zes?

clock 15:05 15 uur 05. Hetgeen gisteren gebeurd is, dat schouderduwen in de sprint, dat moet geen drie keer gebeuren. Dan gaat het zeker mis. José De Cauwer. Hetgeen gisteren gebeurd is, dat schouderduwen in de sprint, dat moet geen drie keer gebeuren. Dan gaat het zeker mis. José De Cauwer

clock 15:01 15 uur 01. Grofweg is het nog vijftien kilometer tot het tweede klimmetje. Tien kilometer verderop ligt de tussensprint, en daar komt er sowieso beweging in het peloton. . Grofweg is het nog vijftien kilometer tot het tweede klimmetje. Tien kilometer verderop ligt de tussensprint, en daar komt er sowieso beweging in het peloton.

clock 14:50 De renners rijden de hele tijd door een Deense mensenzee. 14 uur 50. De renners rijden de hele tijd door een Deense mensenzee

clock 14:49 14 uur 49. Jakobsen: "We moeten er nu het beste van maken". Jakobsen: "We moeten er nu het beste van maken"

clock 14:43 14 uur 43. Ondertussen is er weer een minuut verdampt van Corts voorsprong. . Ondertussen is er weer een minuut verdampt van Corts voorsprong.

clock 14:37 14 uur 37. Even plassen. De grote kanonnen legen hun blaas. Pogacar speelt gangmaker voor gele trui Van Aert terwijl ze terug naar het peloton knallen. . Even plassen De grote kanonnen legen hun blaas. Pogacar speelt gangmaker voor gele trui Van Aert terwijl ze terug naar het peloton knallen.

clock 14:35 14 uur 35. Cort won zes jaar geleden in de Ronde van Denemarken een rit met aankomst in Sønderborg. De kans is klein dat hij dat kunstje vandaag overdoet in de Tour. . Cort won zes jaar geleden in de Ronde van Denemarken een rit met aankomst in Sønderborg. De kans is klein dat hij dat kunstje vandaag overdoet in de Tour.

clock 14:33 Lampaert en Van Aert keuvelen wat in de buik van het peloton. 14 uur 33. Lampaert en Van Aert keuvelen wat in de buik van het peloton

clock 14:26 14 uur 26. Opvallend BEKIJK: Mathieu van der Poel gooit zijn benen los door een balletje te jongleren voor de start

clock 14:24 14 uur 24. Quick-Step - Alpha Vinyl domineert de eerste rijen van het peloton, met een enkeling van BikeExchange-Jayco en Alpecin-Deceuninck mee in de aflossing. . Quick-Step - Alpha Vinyl domineert de eerste rijen van het peloton, met een enkeling van BikeExchange-Jayco en Alpecin-Deceuninck mee in de aflossing.

clock 14:21 14 uur 21. Asgreen woont in Kolding, ongeveer 10 kilometer verderop vanwaar het peloton zich nu bevindt. Hij heeft er ook een fietsenwinkel. . Asgreen woont in Kolding, ongeveer 10 kilometer verderop vanwaar het peloton zich nu bevindt. Hij heeft er ook een fietsenwinkel.

clock 14:19 14 uur 19. Asgreen: "Ik kijk ernaar uit om door mijn eigen stad te rijden". Asgreen: "Ik kijk ernaar uit om door mijn eigen stad te rijden"

clock 14:16 4'45". Nog 40 kilometer tot het volgende heuveltje. Ook daar zal Cort wel als eerste de top bereiken. . 14 uur 16. time difference 4'45" Nog 40 kilometer tot het volgende heuveltje. Ook daar zal Cort wel als eerste de top bereiken.

clock 14:12 14 uur 12. Man in bollentrui leeft zich uit op trampoline naast het parcours. Man in bollentrui leeft zich uit op trampoline naast het parcours

clock 14:08 14 uur 08. Een acrobaat in een bollentrui luistert een voorlopig eentonige etappe op met een salto. Supporters blijven nieuwe dingen vinden om mee op te vallen. . Een acrobaat in een bollentrui luistert een voorlopig eentonige etappe op met een salto. Supporters blijven nieuwe dingen vinden om mee op te vallen.

clock 14:07 14 uur 07. Straf! Deense mensenzee komt Magnus Cort aanmoedigen op de eerste helling. Straf! Deense mensenzee komt Magnus Cort aanmoedigen op de eerste helling

clock 14:04 14 uur 04. Philipsen: "Velen willen hun leven geven voor een rit in de Tour". Philipsen: "Velen willen hun leven geven voor een rit in de Tour"

clock 14:02 14 uur 02. Het verschil zakt een beetje. Cort zoekt een tempo waarmee hij zonder te veel energie te verspillen voorop kan blijven. . Het verschil zakt een beetje. Cort zoekt een tempo waarmee hij zonder te veel energie te verspillen voorop kan blijven.

clock 13:54 Koldingvej. Zonder ongelukken draagt Cort de bollen ook in de volgende rit. Een snelle man in de bergtrui, dat is toch altijd speciaal. . 13 uur 54. hill Koldingvej Zonder ongelukken draagt Cort de bollen ook in de volgende rit. Een snelle man in de bergtrui, dat is toch altijd speciaal.

clock 13:50 13 uur 50. 3e rit in de Tour, 2e kans voor de sprinters. 3e rit in de Tour, 2e kans voor de sprinters

clock 13:46 13 uur 46. Van Aert: "Gele trui is toch niet zomaar iets". Van Aert: "Gele trui is toch niet zomaar iets"

clock 13:44 13 uur 44. Boeiende vooruitzichten zijn het niet, met deze koerssituatie. . Boeiende vooruitzichten zijn het niet, met deze koerssituatie.

clock 13:40 6'00". Een man alleen krijgt meer vrijheid dan een groepje. Het verschil bedraagt nu al dubbel zoveel als de maximale voorsprong van de ontsnapping van gisteren. . 13 uur 40. time difference 6'00" Een man alleen krijgt meer vrijheid dan een groepje. Het verschil bedraagt nu al dubbel zoveel als de maximale voorsprong van de ontsnapping van gisteren.

clock 13:37 13 uur 37. Magnus Cort wil zijn bolletjestrui veilig stellen en gaat er meteen vandoor bij de start. Magnus Cort wil zijn bolletjestrui veilig stellen en gaat er meteen vandoor bij de start

clock 13:36 13 uur 36. Na 15 kilometer heeft Cort al een bonus van vijf minuten bij elkaar gefietst. . Na 15 kilometer heeft Cort al een bonus van vijf minuten bij elkaar gefietst.

clock 13:35 Misschien is Cort ook wel ontsnapt uit angst voor zijn ploegmaat Rigoberto 'Thor' Uran. 13 uur 35. Misschien is Cort ook wel ontsnapt uit angst voor zijn ploegmaat Rigoberto 'Thor' Uran.

clock 13:29 13 uur 29. Het moet Magnus Cort een warm gevoel vanbinnen geven, al die aanmoedigingen van zijn landgenoten langs het parcours. Zijn voorsprong gaat al richting de drie minuten, want hij is geen enkele bedreiging voor de plannen van de grote jongens in het peloton. . Het moet Magnus Cort een warm gevoel vanbinnen geven, al die aanmoedigingen van zijn landgenoten langs het parcours. Zijn voorsprong gaat al richting de drie minuten, want hij is geen enkele bedreiging voor de plannen van de grote jongens in het peloton.

clock 13:26 13 uur 26. Tour QUIZ: Herken jij de laatste 10 gele Belgen in de Tour?

clock 13:22 1'35". Cort rijdt snel een kloofje bij elkaar. . 13 uur 22. time difference 1'35" Cort rijdt snel een kloofje bij elkaar.

clock 13:20 13 uur 20. Het doel is om minstens één punt te pakken voor de bollen. Dan zien we wel. Magnus Cort, kort voor de start. Het doel is om minstens één punt te pakken voor de bollen. Dan zien we wel. Magnus Cort, kort voor de start

clock 13:17 13 uur 17. Geen steun, maar ook geen tegenstand voor Cort. . Geen steun, maar ook geen tegenstand voor Cort.

clock 13:15 13 uur 15. Daar gaat Cort! Magnus Cort wil zijn bollentrui meenemen naar Frankrijk. Als hij de eerste helling pakt, is hij helemaal zeker. . Daar gaat Cort! Magnus Cort wil zijn bollentrui meenemen naar Frankrijk. Als hij de eerste helling pakt, is hij helemaal zeker.

clock 13:14 13 uur 14 match begonnen start time Start! Tourbaas Christian Prudhomme geeft het teken, de derde Deense etappe van deze Tour kan beginnen.

clock 13:09 Voor we starten nog snel even de aankomst meepikken. 13 uur 09. Voor we starten nog snel even de aankomst meepikken.

clock 13:05 13 uur 05. Truien op de eerste rij en de rest van het peloton daarachter: het is tijd voor de officieuze start. Vandaag staan er minder plichtplegingen op het programma dan gisteren. De echte start is gepland over tien minuutjes. . Truien op de eerste rij en de rest van het peloton daarachter: het is tijd voor de officieuze start. Vandaag staan er minder plichtplegingen op het programma dan gisteren. De echte start is gepland over tien minuutjes.

clock 13:00 Wat kan Pidcock in de laatste rit op Deense bodem? 13 uur . Wat kan Pidcock in de laatste rit op Deense bodem?

clock 12:59 De Denen zijn duidelijk dol op de Tour. 12 uur 59. De Denen zijn duidelijk dol op de Tour

clock 12:57 Wout van Aert pronkt met de gele trui aan de start. 12 uur 57. Wout van Aert pronkt met de gele trui aan de start

clock 12:56 12 uur 56. Vejle brengt misschien leuke herinneringen naar boven voor Wout van Aert. In 2018 won hij er een etappe in de Ronde van Denemarken. Sindsdien kaapte hij minstens één rit mee in elke rittenwedstrijd waar hij aan deelnam. . Vejle brengt misschien leuke herinneringen naar boven voor Wout van Aert. In 2018 won hij er een etappe in de Ronde van Denemarken. Sindsdien kaapte hij minstens één rit mee in elke rittenwedstrijd waar hij aan deelnam.

clock 12:49 Lage Landen boven in de voorspellingen. 12 uur 49. Lage Landen boven in de voorspellingen.

clock 12:42 12 uur 42. De ploegen rijden één voor één over het startpodium. Over een goeie 20 minuten wordt de officieuze start gegeven. . De ploegen rijden één voor één over het startpodium. Over een goeie 20 minuten wordt de officieuze start gegeven.

clock 12:29 Drie dolle dagen in Denemarken. 12 uur 29. Drie dolle dagen in Denemarken.

clock 12:14 12 uur 14. De truien. Mocht u het gemist hebben: Wout van Aert start straks in het geel. Hij nam de trui gisteren over van Yves Lampaert dankzij de bonificaties. Ook in het puntenklassement gaat Van Aert aan de leiding, met amper één puntje voorsprong op Fabio Jakobsen. Die mag wel de groene trui dragen. Tadej Pogacar moet het voorlopig nog stellen met de witte trui van beste jongere. Hij bolde in Nyborg een beetje geschrokken, maar ongeschonden over de streep. De bollentrui hangt om de schouders van Magnus Cort, die vandaag in zijn Denemarken weer drie molshopen van vierde categorie vindt om puntjes te sprokkelen. . De truien Mocht u het gemist hebben: Wout van Aert start straks in het geel. Hij nam de trui gisteren over van Yves Lampaert dankzij de bonificaties. Ook in het puntenklassement gaat Van Aert aan de leiding, met amper één puntje voorsprong op Fabio Jakobsen. Die mag wel de groene trui dragen. Tadej Pogacar moet het voorlopig nog stellen met de witte trui van beste jongere. Hij bolde in Nyborg een beetje geschrokken, maar ongeschonden over de streep. De bollentrui hangt om de schouders van Magnus Cort, die vandaag in zijn Denemarken weer drie molshopen van vierde categorie vindt om puntjes te sprokkelen.

clock 12:06 12 uur 06. Ruben Guerreiro (EF Education) toont zijn wonden na zijn val van gisteren.

clock 12:02 En voor Quick-Step - Alpha Vinyl schijnt die zon nog iets feller. 12 uur 02. En voor Quick-Step - Alpha Vinyl schijnt die zon nog iets feller.

clock 11:59 11 uur 59. De rit van vandaag start in Vejle, de geboorteplaats van een van de beste ronderenners van de jaren '90. Geen Deen, maar een Zwitser: Tony Rominger. Rominger won drie keer de Vuelta en één keer de Giro. In de Tour werd hij in zijn beste jaren gefnuikt door Indurain en buikloop. Hij werd wel bergkoning in 1993. . De rit van vandaag start in Vejle, de geboorteplaats van een van de beste ronderenners van de jaren '90. Geen Deen, maar een Zwitser: Tony Rominger. Rominger won drie keer de Vuelta en één keer de Giro. In de Tour werd hij in zijn beste jaren gefnuikt door Indurain en buikloop. Hij werd wel bergkoning in 1993.

clock 10:31 10 uur 31. Tour Plusjes en minnetjes: dit zijn de groene concurrenten van Wout van Aert

clock 08:57 08 uur 57. Live op Sporza. De derde rit in de Tour is op deze pagina al van ver voor de start te volgen. De start is om 13.15 uur, beelden zijn er vanaf 13.40 uur: op de livestream hierboven of op Eén. De commentatoren zijn Renaat Schotte en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 13 uur met commentaar van Christophe Vandegoor en Sven Nys. . Live op Sporza De derde rit in de Tour is op deze pagina al van ver voor de start te volgen. De start is om 13.15 uur, beelden zijn er vanaf 13.40 uur: op de livestream hierboven of op Eén. De commentatoren zijn Renaat Schotte en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 13 uur met commentaar van Christophe Vandegoor en Sven Nys.