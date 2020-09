Gele Roglic deelt minitikje uit aan Pogacar, "Superman" Lopez vliegt naar zege

Een ritzege pakken in zijn eerste Tour en dan nog wel de koninginnenrit. Het mag niet verbazen dat Miguel Angel Lopez bijzonder geëmotioneerd was. “Ik ben heel tevreden. Het was vooral aanklampen, want ik dacht voortdurend dat ik eraf moest.”

“Dit is voor mijn familie, voor mijn zoontje, voor mijn ouders. We kwamen vandaag op ons terrein, boven de 2000 meter zoals dat thuis het geval is. Ik heb er heel hard voor gevochten, maar nu heb ik die ritzege te pakken.”

De ritzege kreeg nog een extra pigment voor de Astana-ploeg. “Dit is de ideale manier om de verjaardag van Aleksandr Vinokoerov (die vandaag 47 wordt, red.) te vieren. Mijn ploegmaats hebben het uitstekend gedaan. Ze zijn de hele dag met mij in de weer geweest.”