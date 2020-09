Martinez laat Bora weer balen, Roglic en Pogacar delen tik uit aan Bernal

De dreun voor Bardet en Martin is nog een pakje groter. Ze eindigen op meer dan 8 minuten.

17:10

17 uur 10. "Op basis van wat we hier gezien hebben heeft Roglic nog één concurrent", analyseert Michel Wuyts. "En wat is het jammer dat Pogacar die tijd verloren heeft in de waaierrit." .