3e keer, goeie keer voor Hirschi: beresterke Zwitser beloont zichzelf in Ardense finale

Herbekijk hier de ontknoping van de 12e rit:

De 12e etappe van de Tour in een notendop:

Het plan van Bora-Hansgrohe en Peter Sagan

Het plan – in samenwerking met CCC – oogde veelbelovend, maar in de finale plafonneerde de nummer 2 in het groene klassement al heel snel.

Het plan van Sunweb en Marc Hirschi

Bora-Hansgrohe had met Maximilian Schachmann gelukkig nog wel een plan B, maar de Duitser was vooral een bevoorrechte getuige van een masterclass van Sunweb.

Hun draaiboek was perfect en werd tot in de puntjes uitgevoerd: Tiesj Benoot en Soren Kragh Andersen waren de luitenanten van Marc Hirschi op de cruciale colletjes in de finale.

Op net geen 30 kilometer van de finish ging de Zwitser in zijn eentje op zoek naar zijn oververdiende ritzege.

In de achterhoede weerde Julian Alaphilippe zich wel als een duivel in een wijwatervat, maar de Fransman botste op zijn eigen limieten en op een uitmuntende Zwitserse solist. Bovendien werkte de aanwezigheid van 2 Sunweb-waakhonden extra verlammend.

Hirschi hield deze keer wel overtuigend stand en spoelde zijn baaldagen in Nice en Laruns uit met een knaller in Sarran. In de achterhoede regelde Sagan toch nog het sprintje in het peloton, al schiet hij er geen sikkepit mee op.