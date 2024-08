Tour Femmes van België naar Frankrijk: rit 5 voor sprinters of vluchters?

Van België naar Frankrijk

Halfweg deze Tour bolt het peloton straks Frankrijk binnen. We vertrekken in Bastenaken in België en komen aan in Amnéville.



Het is de laatste kans voor de snelle vrouwen, maar ze zullen dan wel de vlucht moeten intomen. Want met een helling van 3e categorie en 4 van 4e categorie zijn er mogelijkheden voor vrijbuiters. De rit wordt door de organisatie dan wel als "vlak" gecategoriseerd, maar er moeten meer dan 2.000 hoogtemeters overwonnen worden.



De finale is geaccidenteerd en de laatste kilometer meter loopt op tussen 3 à 6 procent.