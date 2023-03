Fabio Jakobsen gooit zijn fiets ultiem voorbij Jasper Philipsen na machtige massasprint in Tirreno-Adriatico

Jasper Philipsen moest in zijn eerste sprint van het seizoen vrede nemen met een tweede plaats.

"Het was een hectische sprint. Ik denk dat Mathieu (van der Poel, red.) goed tot zijn recht kwam in de lead-out. Als team hebben we wel goed gewerkt."

"Gaviria verraste mij door zo snel aan te gaan en gelijk een gat te slaan. Daardoor moest ik ook van vroeg gaan. Ik mocht niet twijfelen en Jakobsen gaat met mij mee in het wiel."

De Nederlander won en zo raakt de nul nog niet weggeveegd voor Alpecin-Deceuninck dit seizoen. "In de laatste 20 kilometer had ik last van schakelproblemen, waardoor ik niet al mijn power kwijt kon in de sprint."

Morgen een nieuwe kans voor Philipsen in Tirreno-Adriatico voor zijn eerste seizoenszege, én die van Alpecin-Deceuninck.