Van Aert blaast Küng en Ganna weg en eindigt 2e in Tirreno-Adriatico

Wie kon Filippo Ganna van een 9e tijdritzege op een rij houden? De Italiaan had sinds 28 januari 2020 geen opdracht tegen de klok meer verloren.

Remco Evenepoel was toen de stuntman in de Ronde van San Juan, vandaag kwam de beul (aanvankelijk) uit het ijzersterke tijdritkamp van Groupama-FDJ.

Europees kampioen Stefan Küng was na 4,4 kilometer 5 seconden sneller dan wereldkampioen Ganna en gaf in het tweede deel met de wind in het nadeel geen krimp.

Ganna maakte geen seconde goed en bleek dus toch niet onklopbaar. Küng en zijn Zwitsers uurwerk hielden daarna nog rekening met één uitdager: Wout van Aert.

De Belgische kampioen moest 10,1 kilometer afhaspelen in de paarse puntentrui, maar dat deerde de alleskunner niet.

Bij het tussenpunt dook hij 0"21 onder de toptijd van Küng en Van Aert bouwde die piepkleine bonus nog ruimschoots uit.

Het verdict aan de finish was 6"32 in het voordeel van Van Aert, een knalprestatie. Hij eindigt zijn examenperiode zoals hij die begonnen was: met ritwinst.

Het eindklassement lag al langer in een beslissende plooi, maar ook daar staat Van Aert netjes te blinken op de 2e plaats op 1'03" van Tadej Pogacar.

Het zijn alleen maar veelbelovende signalen voor de klassieke campagne die zaterdag met Milaan-Sanremo echt van start gaat.