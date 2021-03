Van der Poel pakt uit met machtige solo, Pogacar deelt tik uit aan Van Aert

Van der Poel opent vroeg, 5 klassementsrenners spoorloos

Toen Pogacar op 17 kilometer van de streep wegschoot als een komeet, kreeg Van Aert het gat niet dicht. De Tour-winnaar van vorig jaar wou de eindzege in deze Tirreno veiligstellen en ging als een bezetene tekeer op de muurtjes.

Pogacar en Van Aert hielden zich schuil in een achtervolgend groepje, met daarbij ook Greg Van Avermaet en Tim Wellens. Uit de top 10 waren 5 renners spoorloos.

Op 50 kilometer van de streep ontbond Van der Poel opnieuw zijn duivels. Deze keer liet hij vriend en vijand in de steek. In een mum van tijd fietste Van der Poel een voorsprong van 2'30" bij elkaar.

De etappe over de steile muurtjes barstte al op 65 kilometer van de streep los. Mathieu van der Poel deelde een eerste zweepslag uit, Alaphilippe was (ook door mechanische pech) het kind van de rekening.

Pogacar komt nog akelig dicht, Van Aert op 1'15" in de stand

Terwijl Pogacar vloog, liep het ballonnetje van Mathieu van der Poel helemaal leeg. 5 kilometer voor het einde slonk zijn voorsprong tot 1'15".

Van der Poel kreeg zijn benen niet meer vlot rond, Pogacar knabbelde en knabbelde aan zijn achterstand. In de laatste hectometers leek de Sloveen de arme Van der Poel nog in de nek te vallen.

Maar de uitgeputte Nederlander knokte zich toch nog naar de ritzege. Pogacar strandde op 10 seconden en baalde toen hij over de streep kwam.

Van Aert was een mooie 3e, maar verloor wel 39 seconden op zijn Sloveense opponent. De strijd om de eindzege lijkt zo al beslist, want Van Aert staat nu 1'15" in het krijt op Pogacar.