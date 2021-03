Mathieu van der Poel maakt triumviraat compleet in Tirreno-Adriatico

Bekijk hier de spannende sprint:

Van Aert dicht een bres, Van der Poel gaat erop en erover

"Af en toe val ik aan uit verveling", vertelde Mathieu van der Poel deze week in Extra Time Koers.

Of het een kwestie van verveling was, weten we niet, maar op 100 kilometer van de finish zette de Nederlandse kampioen de boel even in vuur en vlam door een pact met de wind te sluiten.

Het was een smakelijk toetje na het middagmaal, maar het intermezzo in de langste etappe van deze Tirreno werd al bij al snel in de kiem gesmoord.

Door de stroomstoot was de zeer ruime voorgift van 5 leiders - met onder meer Niki Terpstra - weliswaar gehalveerd tot 4'50", maar na een nieuwe adempauze in het peloton zag het er toch even benard uit voor de toppers.

Jumbo-Visma keek wat meer de kat uit de boom, het werk en de druk lag op de schouders van Alpecin-Fenix en in mindere mate Deceuninck-Quick Step.

Hun rekensom was uiteindelijk foutloos, want bij de voet van de slothelling - op 2,5 kilometer van de aankomst - werden de vluchters gegrepen.

De blauwe brigade nam onder de vod resoluut over met Zdenek Stybar, Julian Alaphilippe en Davide Ballerini. De wereldkampioen liet sluw het gat vallen op de Tsjech, waarna Wout van Aert gedwongen werd om de kloof te dichten.

De leider liet zich een beetje ringeloren en tekende zo zijn doodsvonnis. Van der Poel lachte in zijn vuistje en ging overtuigend op en over zijn eeuwige rivaal.

Met een oerschreeuw rondde hij zijn herexamen af, Van Aert kreeg 6 bonificatieseconden als troostprijs.