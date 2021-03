De grote drie in de top 3: Alaphilippe vloert Van der Poel en Van Aert

"Of ik getwijfeld heb in de finale met Joao Almeida voorop? Neen, ik was gewoon gefocust op mijn positie in de slotkilometer", reageerde ritwinnaar Julian Alaphilippe.

"Het scenario was perfect voor ons met Joao in de kopgroep en op het einde zat iedereen op zijn limiet."

"Deze overwinning maakt me zeer gelukkig. Het is nooit makkelijk om te winnen, zeker niet als wereldkampioen. Het is een opluchting, ja."