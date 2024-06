UAE verdeelt opnieuw de buit in Zwitserland: eindzege voor Yates, tijdrit voor Almeida

Adam Yates en UAE-ploegmaat João Almeida hebben de Ronde van Zwitserland volledig naar hun hand gezet. De Brit zag zijn eindzege niet meer in gevaar komen, maar de afsluitende tijdrit was wel voor de Portugees, ook al zijn 2e ritzege.

Wat het eindklassement betreft, baarde de slottijdrit een muis. Voor de ritzege was het wel spannend.

De eerste echte richttijd werd neergezet door het Franse goudhaantje Lenny Martinez. Hij reed een anonieme rittenkoers, maar wilde zich vandaag tonen. Het leverde een 6e plek in de rituitslag op.



Het was wachten tot iets na 16 uur op de grote kanonnen. Mattias Skjelmose leek aanvankelijk de strijd voor de rit heel nipt naar zich toe te trekken. Hij deed 44 honderdsten (!) beter dan leider Adam Yates aan het laatste tussenpunt.



Dat was buiten Portugese tijdritspecialist João Almeida gerekend. Hij reed een verwoestend laatste deel en pakte de ritzege met 8 seconden voor Yates en 20 seconden voor Skjelmose. De Portugees kwam wel tekort om Yates nog van zijn troon te stoten.



En zo heeft UAE Team Emirates een uitstekende voorbereiding gereden voor de Ronde van Frankrijk. Wie de withemden wil afstoppen, zal van goeden huize moeten komen.



Voor Ineos-Grenadiers was het wederom een baaldag. Egan Bernal verloor zijn podiumplek finaal nog aan ex-winnaar Skjelmose.