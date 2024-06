Nieuw een-tweetje voor UAE in Zwitserland: Almeida wint ultrakorte bergrit voor Yates

UAE Team Emirates blijft de Ronde van Zwitserland in zijn greep houden. Gisteren waren ze al 1 en 2 met Adam Yates en Joao Almeida. Vandaag draaiden ze de rollen om in de ingekorte bergetappe en mocht de Portugees een feestje bouwen. Leider Yates bolde enkele tellen later als 2e over de streep.

Morgen krijgen de renners 3 cols voorgeschoteld. Vooral de Col de la Croix (17,1 km aan 7,1%) zal angst inboezemen. Noteren we nog grote veschuivingen of gaan we met een status quo naar de slottijdrit?

UAE viel weer in de prijzen vandaag. Na knap ploegenspel is het vandaag niet Yates, maar Almeida die het zegegebaar mocht maken. Hij pitst ook wat tijd af van zijn achterstand op de Brit. Met de tijdrit in het verschiet kan de Portugees wie weet nog wel over zijn ploeggenoot gaan.

Ook vandaag was het weer al UAE dat de klok sloeg. Van start tot finish controleerde en domineerde de ploeg uit de Emirates de koers in de verkorte etappe van 42,5 km. Ze hielden de vlucht heel de "rit" binnen schot.

Aan de voet van de berg was het even Ineos-Grenadiers dat het tempo kwam

bepalen. Maar al snel namen de withemden de maat van de Britten. Vandaag was piepkuiken Jan Christen (19) de tempobeul van dienst. Hij decimeerde het peloton. Onder meer Cian Uijtdebroeks ging voor de bijl.



Toen Christen zijn job gedaan had, versnelde leider Adam Yates meteen. Achter hem konden enkel Bernal, Skjelmose en ploegmaat Almeida de Brit in het vizier houden.

Even probeerde Bernal wel om naar de leider toe te rijden, maar zijn poging

liep op de klippen.

Almeida was de enige die in staat was om naar ploegmakker Yates toe te rijden. Op 200 meter reed de Portugees de Brit uit het wiel. Zo komt Almeida iets dichter



bij Yates in het klassement.

Dat UAE aan het einde van de week victorie mag kraaien staat buiten kijf, maar of het Almeida of Yates zal zijn is nog verre van zeker. Zeker met de slottijdrit op zondag beschikt Almeida misschien wel over de beste kaarten.