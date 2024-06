LIVE: Opnieuw klimmen geblazen in Zwitserland, sterke kopgroep heeft bonus van 2 minuten op peloton

Het klassement

We zitten in een overgangsfase in deze etappe, tijd om de klassementsbalans eens op te maken.



Op 1 vinden we sinds gisteren UAE-speerpunt Adam Yates. Hij nam de gele trui over van de onfortuinlijke Bettiol na een late uitval.



Binnen de minuut vinden we ploeggenoot Almeida, ex-winnaar Skjelmose en voormalig Tour-winnaar Bernal. De rest van de top 10 waaronder Visma-renners Kelderman en Uijtdebroeks heeft al meer dan een minuut aan hun broek.



Afwachten of we vandaag verschuivingen mogen noteren.