Vluchter Torstein Traeen overleeft op de Gotthardpas, Adam Yates troost zich met de leiderstrui

Torstein Traeen (Bahrain Victorious) heeft zichzelf op een eerste profzege in de Ronde van Zwitserland getrakteerd. De Noor bleef uit de greep van de favorieten op de Gotthardpas. Adam Yates (UAE) was de sterkste klassementsman en neemt de gele leiderstrui over.

Net niet voor Adam Yates, die misschien iets te laat in actie schoot. De Britse meesterknecht van Pogacar in de komende Tour was duidelijk de sterkste bij de favorieten. Helemaal onder stoom rolde Yates op één vluchter na iedereen nog op. Alleen had Traeen juist voldoende over voor de ritzege.

De Noorse klimmer was overtuigend de sterkste vooraan en leek duidelijk gewonnen spel te hebben. Tot UAE voor een knal zorgde in de favorietengroep.

Torstein Traeen: "Om eerlijk te zijn, besef ik niet zo goed wat er gebeurd is. Ik zei gisteren nog tegen de ploegdokter dat ik geen goede benen had. Het is speciaal om hier te winnen op de bergprijs gewijd aan Gino (Mäder). Ook al waren we toen geen ploeggenoten, hij was wel een collega en dan mis je hem. Binnen dit team willen we altijd voor hem rijden."