LIVE vanaf 14 uur: Wie is de snelste tegen klok in de proloog van de Ronde van Zwitserland?

Belangrijkste starttijden

Elke minuut start er een deelnemer vandaag. Aanvangen doen we om 14:08 uur met Zwitser Jan Sommer. Het zwaartepunt van deze tijdrit ligt in het eerste uur, dan komen de sterkste renners aan bod. In het totaal zijn er 168 starters vandaag.



De belangrijkste tijden op een rijtje:



14:15 uur: Cian Uijtdebroeks



14:21 uur: Egan Bernal



14:22 uur: Stefan Küng



14:36 uur: Maxim Van Gils



14:39 uur: Wilco Kelderman



14:42 uur: Yves Lampaert



14:47 uur: Stefan Bisegger



14:55 uur: Mattias Skjelmose



15:00 uur: Arnaud De Lie



15:11 uur: Einer Rubio



15:09 uur: Thomas Pidcock



15:11 uur: Richard Carapaz



15:19 uur: Thibau Nys



16:55 uur: Mosca Jacopo (einde)