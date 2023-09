Jarne Van de Paar laat Lotto Dstny zegevieren in wielerronde van Taihu Lake in China

De 22-jarige Van de Paar was na 127 km met start en aankomst in Kunshan de snelste van het pak. De Belgische beloftekampioen van 2022 ging de Nieuw-Zeelander George Jackson en de Italiaan Enrico Zanoncello vooraf.



Zanoncello, die gisteren de eerste rit won, blijft leider. Van de Paar is tweede op 3 seconden. De 11e editie van de Ronde van Taihu Lake eindigt zondag.