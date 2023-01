Australiër Sam Welsford laat topsprinters op de streep een poepje ruiken in San Juan

Niet Jakobsen of Bennett, maar de Australiër Sam Welsford heeft de voorlaatste sprintersetappe op zijn naam gezet in de Ronde van San Juan. De geblokte renner van DSM timede zijn sprong het beste met de finishlijn in zicht. Remco Evenepoel verzorgde de lead-out voor Jakobsen, maar de Nederlander kon het niet afmaken voor Soudal-Quick Step.