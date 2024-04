Kamikaze Maikel Zijlaard vliegt door de bochten in ultrakorte proloog in Romandië

di 23 april 2024 17:33

Ronde van Romandië Individuele tijdrit 2.2 km 14:50 Payerne - 17:35 Payerne Maikel Zijlaard einde 0 2.2

De 24-jarige Nederlander Maikel Zijlaard heeft in de proloog van de Ronde van Romandië zijn allereerste profzege mogen vieren. In het bochtige parcours door het centrum van Payerne was hij een fractie sneller dan de Australiër Cameron Scott. Meteen een voltreffer voor de Zwitserse procontinentale ploeg Tudor, en dat in eigen land.

Slechts 2,28 kilometer en een dertiental bochten: klassementsmannen en pure tijdritspecialisten waren nog voor het startschot kansloos.



Het kransje gegadigden was door het ultratechnische DNA van deze proloog uitgedund tot een beperkt pakket van sprinters, hun loodsen, crossers en lefgozers.



Maikel Zijlaard ontpopte zich tot de perfecte mengelmoes van die eigenschappen. De Nederlander, telg van de bekende wielerfamilie, had een doel gemaakt van deze onderneming en klokte af in 2'55"43.



Gianni Vermeersch kwam nog aardig in de buurt (7e op 3"52), Ilan Van Wilder (12e op 4"43), Thibau Nys (18e op 5"25) en Milan Menten (20e op 6"10) eindigden ook keurig.



Vroege starter Zijlaard voelde zich met de minuut meer en meer zegezeker, al deed vooral Julian Alaphilippe zijn hartslag nog even stijgen. De Fransman schonk zichzelf een opsteker met de 2e tijd op 2"31.



Net toen Zijlaard zijn vingernagels had losgelaten, gooide Cameron Scott nog bijna roet in het eten. Scott, een nog grotere verrassing dan Zijlaard, strandde op amper 0"90. Zijlaard slaakte een zucht van opluchting en mocht zijn eerste bloemenruiker met een brede glimlach in ontvangst nemen.

De verschillen tussen de klassementsmannen zijn verwaarloosbaar:

"Het waren de ergste uren van mijn leven"

"Dit is gek. Ik kan het echt niet geloven", glunderde een dolgelukkige Maikel Zijlaard. "Ik was vroeg gestart en ik heb 2 uur moeten wachten. Het zijn de ergste uren van mijn leven geweest door de stress." "Ik wilde dit zo hard voor mezelf en voor mijn team Tudor Pro Cycling Team. We werken erg goed en het is mooi om te bewijzen dat we tot zoiets in staat zijn. Ik ben blij dat ik hen deze zege kan teruggeven."

Uitslag Ronde van Romandië 2024 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Maikel Zijlaard 2:55 Tudor Pro Cycling Team TUD 2 Cameron Scott +1 Bahrain Victorious TBV 3 Julian Alaphilippe +2 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Dorian Godon +3 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 5 Ivo Oliveira +3 UAE Team Emirates UAD 6 Tim van Dijke +3 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Gianni Vermeersch +3 Alpecin - Deceuninck ADC 8 Nikias Arndt +4 Bahrain Victorious TBV 9 Alex Aranburu +4 Movistar Team MOV 10 Antoine Aebi +4 Zwitserland ZWI