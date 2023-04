Gaviria ranselt sprintersgilde in Romandië uit elkaar met vroege explosie, Adam Yates eindwinnaar

De 5de rit van de Ronde van Romandië in een notendop:

De slotetappe in deze Ronde van Romandië was op papier een prooi voor de nog resterende sprinters. Al moesten de snelle mannen zich eerst een weg banen door het Zwitserse heuvellandschap. Grote aardverschuivingen leken gezien de aard van het parcours uitgesloten, maar in de koers blijft het altijd met twee woorden spreken.

Het was toch even schrikken voor Adam Yates toen Thomas Gloag zich mengde in de vroege vlucht. De jonge Brit van Jumbo-Visma stond op amper 2 minuten van de leider en nam zelf eens virtueel de gele trui over. Maar Team UAE liet zich niet van de wijs brengen en hield de vluchters altijd binnen schot.

Op 20 kilometer van de meet liep het snode plannetje van Jumbo-Visma finaal spaak. En even later kon ook een late uitval van Bouchard de sprintersblokken niet doen wankelen. De sprinters kregen dus nog een laatste kans om hun snelle benen te etalleren.

In de sprint leek Ineos Grenadiers, met onderweg een indrukwekkende Egan Bernal, de rode loper uit te rollen voor Ethan Hayter. Maar geen lead-out was vandaag opgewassen tegen Fernando Gaviria. De Colombiaan van Movistar nam met de vingers in de neus afstand van zijn concurrenten en had zelfs nog tijd om even achterom te kijken.

De strijd om de 2de stek was misschien nog wel het spannendst. Nikias Arndt (Team Bahrein Victorious) bleef Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) net voor op de meet. Gaviria ziet zijn ex-ploegmaat Adam Yates met de eindwinst naar huis gaan. Cian Uijtdebroeks lijkt opnieuw een stap te hebben gezet en verlaat de Ronde van Romandië als 6de.