Adam Yates slaat dubbelslag en neemt leiderstrui over van ploegmaat Ayuso

De 4e rit van de Ronde van Romandië in een notendop:

Op de voorlaatse dag van deze Ronde van Romandië beloofde de koninginnenrit voor vuurwerk te zorgen. Met vijf beklimmigen, waarvan drie cols van eerste categorie, moesten de klassementsmannen vandaag uit hun schulp komen.

Met zo veel klimwerk in het vooruitzicht haalde Thomas De Gendt zijn hart op. De ontsnappingskoning van Lotto Dstny kneep er samen met Quinten Hermans al vroeg tussenuit. Onze landgenoten kregen onder meer het gezelschap van bergkoning Julien Bernard (Trek-Segafredo), proloog-winnaar Josef Cerny

(Soudal - Quick Step) en Christoffer Juul-Jensen (Jayco).

Die laatsgenoemde zong het als langste uit van de vluchters, maar ook hij werd op de monsterlijke slotklim bij de lurven gevat. De winnaar van vandaag leek dus uit het peloton te komen. Het was alvast niet leider Juan Ayuso, die bij de eerste echte tempoversnelling door het ijs zakte.

Met de gele leiderstrui op het spel, vuurde Romain Bardet als eerste een pijl af. Het was echter de fusée van Adam Yates die het verste reikte. De Brit kreeg het nog even warm onder de voeten na een goed getimede aanval van Thibaut Pinot, maar kwam uiteindelijk toch als eerste over de meet. Damiano Caruso maakte het podium compleet. In de achtergrond finishte Cian Uijtdebroeks knap zesde.