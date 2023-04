Juan Ayuso snelt op zijn tijdritfiets naar de leidersplaats in Romandië

Juan Ayuso (UAE) heeft de gele leiderstrui te pakken in de Ronde van Romandië. De Spanjaard had kennelijk af te rekenen met pijn aan de achillespees, maar daar was niks van te merken. Hij reed de toptijd van Matteo Jorgenson van de tabellen en daarna beet onder anderen wereldkampioen Tobias Foss ook zijn tanden stuk op Ayuso.