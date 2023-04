Ethan Hayter bedwingt zijn zenuwen en sprint overtuigend naar ritwinst

Met nog 3 kilometer te gaan, zien we nog een omvangrijk peloton. Krijgen we dan toch een massasprint?

Met Thibau Nys en Cian Uijtdebroeks zien we nog 2 landgenoten nadrukkelijk in de frontlinie.

In het ondertussen goed uitgedunde peloton zien we nog steeds het kopje van Thibau Nys. Kan hij ook de slotklim overleven?

De Col de la Tourne is het signaal voor Jumbo-Visma om aan de boom te schudden. Het is schade opmeten in het peloton.

15 uur 56. Bij de start vanmorgen stopte Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) zijn ambities niet onder stoelen of banken. "Gisteren maakten we in de finale enkele cruciale fouten. We lieten ons wegdringen van de kop en moesten vechten om terug in positie te komen. Als ik vandaag dezelfde benen heb dan ziet het er goed uit." "Of we de koers hard moeten maken om Vernon te lossen? Neen, ik heb in het verleden al bewezen dat ik hem ook in de sprint kan kloppen", aldus de alleskunner van Ineos Grenadiers. .