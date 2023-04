De Giro-kopman lacht mee: Josef Cerny (Soudal-Quick Step) verrast in proloog in Romandië

Glassscherven op het parcours, een renner die zich overslapen had, een klok die doorsloeg en een gebroken voorblad bij Rui Costa.

De proloog van de Ronde van Romandië had een portie drama in petto. Ook op sportief vlak draaide het uit op het een Hitchcock-thriller.

Op het biljartvlakke tijdritparcours van 6,82 kilometer brommerde Josef Cerny met een gemiddelde van 55 km/u naar een topchrono.

De tijdritkanonnen beten daarna stuk voor stuk hun tanden stuk op Cerny, die over 10 dagen Remco Evenepoel bijstaat in de Giro.

Cerny's ploegmakker Rémi Cavagna en wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss kwamen nog hijgen in de nek van Cerny. Maar ze sneuvelden allebei binnen de seconde van de Tsjechische tempobeul.

Van de klas vol klassementsmannen was comeback kid Juan Ayuso (13e) de beste leerling. Eerste Belg in de daguitslag is Thibau Nys op de 39e plaats. Morgen lijkt een unieke kans voor de sprinters.