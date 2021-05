Thomas wint 1e rittenkoers sinds zijn Tour-zege, dagwinst voor Cavagna

Geraint Thomas heeft de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Welshman van Ineos-Grenadiers stootte de Canadees Michael Woods van de troon in de afsluitende tijdrit. Woods viel zelfs nog naast het podium. Het is voor Thomas zijn eerste eindzege in een rittenkoers sinds de Tour van 2018. De dagzege was voor Deceuninck-Quick Step en Rémi Cavagna.