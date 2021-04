Soler profiteert van val leider Dennis en neemt zijn kroon over in Romandië

17:14 17 uur 14 match afgelopen Soler soleert! Marc Soler is iedereen te slim af en werkt een knappe solo af. Hij mag zo ook de leiderstrui in ontvangst nemen. Magnus Cort (2e) en Sagan (3e) mogen na een sprintje ook nog het podium op.

17:14 Onder de vod! Soler soleert onder de vod. Als hij recht kan blijven, lijkt de buit binnen voor de Spanjaard.

17:12 17 uur 12. In het zog van Soler? Achter Soler bengelt Izagirre op 15 seconden tussen de Spanjaard en het Ineos-peloton met Sagan en Hirschi. Rohan Dennis probeert het gaatje nog te dichten op zijn ploegmakkers en nadert nu op enkele seconden.

17:09 17 uur 09. Soler solo! Marc Soler klieft verder door de regendruppels. Hij gaat er alleen vandoor. Het lijkt erop dat ze de Spanjaard niet meer terug gaan zien.

17:05 Valpartij: Rohan Dennis. De leider van het klassement is ook het slachtoffer van een schuifpartijtje. Dennis zit opnieuw op zijn fiets, maar hij zit absoluut niet meer in de voorposten.

17:04 17 uur 04. Soler solo. Marc Soler sprint verschroeiend weg. Enkel Izagirre lijkt voorlopig zijn wagonnetje aan te kunnen haken van de man van Movistar, maar moet nog een serieus gat overbruggen.

17:02 17 uur 02. Goossens gegerepen. Door de steekspelletjes in het peloton was de samenwerking even zoek, maar onze landgenoot wordt nu toch opgeslokt door een tempoversnelling van Masnada.

17:00 17 uur . Spervuur aanvalletjes in het peloton. Ondertussen proberen er heel wat renners weg te springen uit het pak. Izagirre en Woods zagen hun aanval in de kiem gesmoord worden. Nu probeert Sepp Kuss de boel te verrassen.

16:59 16 uur 59. Goossens solo. Door de val van Küng blijft onze landgenoot alleen over. Kan hij zijn eerste profoverwinning over de streep trekken?

16:56 Valpartij: Küng. Stefan Küng is het slachtoffer van het gladde wegdek. De Zwitserse metronoom glijdt weg en schuift tientallen meters over het asfalt. Hij laat niet enkel Goossens achter. Hij laat ook heel wat vel op de Romandische vloer liggen. Gelukkig kruipt hij weer gezwind op zijn fiets.

16:54 16 uur 54. De Chables ligt al achter hen. Kunnen ze ook Les Granges overleven? Rohan Dennis, de leider in het klassement, jaagt op het duo.

16:53 16 uur 53. Küng en Goossens ribbedebie. Kobe Goossens en Stefan Küng rijden samen weg van hun vluchterskompanen. Kan het duo de laatste klimmetjes overleven? Met Küng heeft Goossens alvast een uitstekende locomotief mee.

16:52 3/3: Chables & Les Granges . De kopgroep begint met een voorsprong van 40 seconden aan de voet van de laatste beklimmingen. Küng geeft er meteen een snok aan. Wie kan er volgen?

16:51 Kobe Goossens blijft knap meedraaien in de kopgroep:

16:45 +1'25" voor Goossens en co. Bora-Hansgrohe en Bahrain Victorious mengen zich nu in de debatten aan de kop van het peloton. Beide ploegen mikken opnieuw op de sprint van hun kopmannen Sagan en Colbrelli. Gaan we opnieuw sprinten of schudt er nog iemand aan de boom op de laatste klimmetjes?

16:39 41,9 km/h. De renners gaan er vandaag snoeihard vandoor. Ondanks de barre omstandigheden loopt de gemiddelde snelheid voorlopig op tot 41,9 km/h.

16:34 16 uur 34. 3 Zwitsers en een Belg . Ondertussen zijn Sander Armée en Charlie Quarterman opgeslokt door het peloton. Kobe Goossens is nu de vreemde eend in de bijt in de kopgroep. Hij is een stukje Belgische charcuterie tussen een driedelig Zwitsers baguette Küng/Bissegger/Jacobs.