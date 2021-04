Ineos probeert pelotonnetje hak te zetten, maar Colbrelli kraait victorie in Romandië

Rohan Dennis maakt er een tijdritje van. De leider in het klassement blijft aan de kop van het peloton zeulen. Zo verklapt Ineos dan ook meteen dat de Australiër geen kopman is deze week.

Chris Hamilton zat eerder vandaag in de vroege vlucht, maar de organisatie meldt nu dat de Australiër de handdoek in de ring heeft gegooid.

Colbrelli en Ulissi lijken de beklimming heelhuids overleefd te hebben. Als het straks uitdraait op een sprint zijn dat dé mannen die in het oog gehouden moeten worden. Gaan we opnieuw met een uitgedund peloton naar de meet?

16 uur 58. Team DSM in, Ineos out. Team DSM voegt de daad bij het woord. De zwart-blauwe troepen sleuren aan de kop nadat ze beloofd hadden om deze week attractief te koersen. Onze landgenoot Ilan Van Wilder blinkt alvast op de 2e positie. .

La Vue-des-Alpes is de laatste kwelduivel van de dag. Voorlopig gedragen de renners in het peloton zich nog als engeltjes. Kan er nog iemand zijn duivels ontbinden op de laatste en langste beklimming van de dag?

De komende dagen zijn goed voor ons, want we hebben jongens die kunnen klimmen én een eindschot hebben.

16 uur 35. Tolhoek zwaait uit. Antwan Tolhoek heeft genoeg gezien. De jarige Nederlander laat zich uitzakken en nestelt zich opnieuw in het peloton. Is hij op zoek naar felicitaties of voeren de mannen van Jumbo-Visma iets anders in hun schild? .