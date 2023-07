Timothy Dupont steekt in China ook slotrit op zak in Tour of Qinghai Lake

In China stond vandaag de achtste en laatste rit op het programma van de Tour of Qinghai Lake, een 2.Pro-rittenkoers.



In een overwegend vlakke slotetappe van ongeveer 200 kilometer spurtte Timothy Dupont zonder al te veel problemen naar zijn tweede zege.



Voor Dupont is het zijn elfde profzege, zijn derde dit seizoen. Begin mei schoot hij ook al raak in de tweede rit van de Ronde van Griekenland.



In het verleden won hij semiklassiekers als Nokere Koerse (2016), het Kampioenschap van Vlaanderen (2016), de GP Jef Scherens (2017) en de Schaal Sels (2018).



Voor de eindzege in China snoepte Henok Mulubrhan in extremis de leidersplaats nog af van de Uruguayaan Eric Antonio Fagundez. Die strandt in dezelfde tijd op de tweede plaats.