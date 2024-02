Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black blijft vliegen op het Arabische schiereiland

Twee dagen na zijn overwinning in de Muscat Classic heeft Finn Fisher-Black opnieuw getriomfeerd, nu in de eerste bergrit van de Ronde van Oman.

Bijna eindwinst in de AlUla Tour, in Saudi-Arabië, solo naar zijn 2e profzege in de Muscat Classic, in Oman, en nu winst in de eerste bergrit van de Ronde van Oman: Finn Fisher-Black verkeert momenteel in de vorm van zijn leven.

Ondanks de aanwezigheid van toppers als Adam Yates en Diego Ulissi trok UAE dan ook de kaart van de toch nog altijd maar 22-jarige Fisher-Black in de finale richting Qurayyat.



In de laatste hectometers kon de Nieuw-Zeelander zich losrukken van een verbrokkelend peloton, waar de Amerikaanse neoprof Luke Lamperti nog beslag legde op de 2e plaats.

Dankzij zijn overwinning draagt Fisher-Black alle beschikbare truien in Oman: de leiderstrui, de puntentrui en ook de jongerentrui.