Opnieuw Belgisch succes in Noorwegen! Jordi Meeus klopt onder meer Wout van Aert in sprint

Amerikaans talent van Ineos

Werkpaard op kop van het peloton is AJ August, een naam om in je oren te knopen.



De 18-jarige Amerikaan triomfeerde als junior in de Koppenbergcross, won de Tour voor junioren en werd (hoe kan het ook anders?) al vergeleken met Remco Evenepoel.



In zijn eerste jaar bij Ineos mag August vooral hardheid opdoen door met zijn neus in de wind te rijden. Maakt kopman Viviani het straks af?