Thibau Nys kraakt in Noorse koninginnenrit, Axel Laurance neemt de scepter over

vr 24 mei 2024 17:46

Ronde van Noorwegen Etappe 2 Wegwedstrijd 205 km 12:35 Odda - 17:40 Axel Laurance einde 0 30 60 90 120 150 180 205

Geen nieuwe zege voor Thibau Nys in de Ronde van Noorwegen. De klim naar Gullingen was zoals gevreesd iets te lastig. De pittige aankomst was wel spek voor de bek van Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), die de snelste was van een select groepje.

3450 hoogtemeters in 205 kilometer. Dat stond op het menu op dag 2 van de Ronde van Noorwegen. Vier renners kleurden de lange rit in de vroege vlucht: Sean Flynn, Filip Reha, Hugo Scala Jr en Anton Stensby. Zij kregen maximaal 4 minuten van het peloton. Daar bepaalde Lidl-Trek, de ploeg van Thibau Nys het tempo. Het leek een rustige dag te zijn, maar toch was er wat opschudding. Wout van Aert verscheen plots in het peloton met een bebloede elleboog. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Richting de finale knapte hij nog wat werk op voor zijn ploeg. Uiteindelijk finishte hij als 91e op een dikke 10 minuten. Het peloton controleerde de vlucht. De Noor Stensby spartelde nog het langst tegen, maar op de slotklim werd hij opgeraapt.

Nys past, Laurance juicht

Die laatste helling was stevig: 5,5 kilometer aan 9%. De mannen van Tudor waren de tempobeulen. Vooral door het werk van Sébastien Reichenbach viel het peloton helemaal uit elkaar. Op een dikke kilometer van de top was het ook einde verhaal voor Thibau Nys. Hij kon een paar kleine gaatjes dichten, maar uiteindelijk parkeerde de Belg. Net op dat moment ging ook Marco Brenner aan. Er ontstond een elitegroep van een zestal renners, maar het viel telkens stil. Keer op keer probeerde Brenner het berenwerk van zijn ploeg te verzilveren, maar wegrijden lukte niet. Het groepje, met ook onder meer Laurance en Lemmen, bleef samen. Na de top, op 1,5 kilometer van het einde, kwamen zelfs renners terug. Zo had Ethan Hayter plots een kans op ritwinst. De oplopende laatste hectometers waren spek naar de bek van Axel Laurance. De Fransman ging vol aan en Hayter had er geen antwoord op. Kamiel Bonneu werd 7e. Thibau Nys beperkte de schade (15e op 26 seconden), maar hij zakt wel weg in het klassement. Beloftenwereldkampioen Laurance neemt het geel over met nog twee vlakke ritten te gaan.

Laurance: "Iedereen zat op de limiet"

Axel Laurance: "Ik had niet verwacht om zo goed te presteren na zo'n lange klim. Op training heb ik er niet aan gewerkt. Ik voelde me wel redelijk goed en ik wilde in een goede positie zitten zodat ik niet te veel moest afzien. Net als iedereen zat ik op de limiet, maar in de korte afdaling kon ik herstellen. Luca (Vergallito) hielp me nog. Het klassement winnen is mogelijk. De laatste rit wordt misschien nog lastig om te controleren.

Uitslag Rit 2 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Axel Laurance 5:01:09 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Ethan Hayter +0 INEOS Grenadiers IGD 3 Bart Lemmen +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Mathias Vacek +3 Lidl - Trek LTK 5 Marco Brenner +5 Tudor Pro Cycling Team TUD 6 Ådne Holter +5 Uno-X Mobility UXM 7 Kamiel Bonneu +5 Team Flanders - Baloise TFB 8 Carl Fredrik Hagen +5 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 9 Óscar Rodríguez +5 INEOS Grenadiers IGD 10 Luca Vergallito +15 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen naam resultaat ploeg 1 Axel Laurance 8:22:33 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Bart Lemmen +12 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Ådne Holter +13 Uno-X Mobility UXM 4 Mathias Vacek +21 Lidl - Trek LTK 5 Thibau Nys +25 Lidl - Trek LTK 6 Marco Brenner +33 Tudor Pro Cycling Team TUD 7 Óscar Rodríguez +35 INEOS Grenadiers IGD 8 Ethan Hayter +46 INEOS Grenadiers IGD 9 Kamiel Bonneu +48 Team Flanders - Baloise TFB 10 Magnus Cort +52 Uno-X Mobility UXM meer tonen