Ben Tulett wint proloogduel met ploegmaat Magnus Sheffield, Thibau Nys wordt 6e in Noorwegen

Vorig jaar was de Ronde van Noorwegen de speeltuin van Remco Evenepoel, met 3 ritzeges én de eindwinst. Nu moet er op zoek gegaan worden naar een nieuwe naam op de erelijst, tenzij ex-winnaars Alexander Kristoff of Eduard Prades nog zouden verrassen.



Die nieuwe naam zou wel eens uit het kamp van Ineos kunnen komen, want in de proloog richting Mount Fløyen waren 2 van hun renners buiten categorie.



Ben Tulett en Magnus Sheffield maakten er een mooie strijd van, ver boven de rest van het veld uit. Nummer 3 Attila Valter werd over die korte afstand (7,4 kilometer) op 20 seconden gezet.



Uiteindelijk was Tulett 1 seconde sneller dan Sheffield, goed voor zijn 2e profzege. Vorig jaar opende de tweevoudige wereldkampioen veldrijden bij de junioren zijn rekening in de Internationale Wielerweek.

Thibau Nys was de Belgische uitblinker van de dag. Hij gaf uiteindelijk een halve minuut toe op de 1 jaar oudere Tulett. De volledige top 9 bestond overigens uit jongens die 24 jaar of jonger zijn.