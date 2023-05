Geneutraliseerde slotrit in Hongarije wegens slechte weer, Marc Hirschi is eindwinnaar

De organisatie van de Ronde van Hongarije heeft - in samenspraak met de teams - besloten om de laatste etappe te neutraliseren.

Die beslissing komt er vanwege "het slechte weer en het natte en gladde wegdek", geeft de organisatie nog mee.

Er zal vandaag dus geen dagwinnaar worden gekroond. Wie wel mag vieren is de Zwitser Marc Hirschi. De renner van UAE haalt het voor Ben Tulett en Yannis Voisard.

Sylvain Moniquet is de hoogstgeplaatste Belg op de vijfde plaats.

Kris Wouters, sportdirecteur van Alpecin-Deceuninck gaat akkoord met de beslissing die is genomen.

"Gezien de slechte weersomstandigheden in Boedapest is het logisch dat de slotrit geneutraliseerd wordt. Dit gebeurde in samenspraak met renners, sportdirecteurs, UCI en de organisatoren. Het ligt er hier spekglad bij. De kans op valpartijen is te groot", meldt Wouters.

"Uit respect voor de organisatoren gaan de renners wel op pad vandaag. Zij het dan in groep zonder dat er een uitslag opgemaakt wordt. Noem het een parade. Hopelijk verloopt daarin alles naar behoren."