Marc Hirschi vliegt op verraderlijke knikje naar overwinning in Hongarije, Moniquet 4e

Na twee sprintkansen was het vandaag aan de klimtypes in de Ronde van Hongarije.

Een ongevaarlijk vijftal met onder anderen onze landgenoot Dries De Bondt werd in het slot keurig ingerekend. En na 180 kilometer op en af, mocht het peloton de overwinning uitvechten op het verraderlijke muurtje in de aankomstplaats Pécs.

Op de steile, 2,3 kilometer lange slotklim richting streep maakte kopman Marc Hirschi het werk van zijn ploegmaats af: de 24-jarige Zwitser was de enige die een antwoord had op een aanval van de Brit Ben Tulett, die iets verderop plafonneerde.

Hirschi won met acht seconden voorsprong op Tulett, tien op diens landgenoot Max Poole, en twaalf op Sylvain Moniquet.

Oud-Tourwinnaar Egan Bernal eindigde ondanks een valpartij in de openingsetappe en best veel werk voor zijn ploegmaats als zesde in de daguitslag.

Bovenaan het algemene klassement neemt Hirschi de leiderstrui over van de Nederlander Fabio Jakobsen, de ritwinnaar van donderdag.