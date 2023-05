Dylan Groenewegen pakt sprintzege in Hongarije, Egan Bernal grootste slachtoffer crash in finale

Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) heeft de openingsrit in de Ronde van Hongarije naar zijn hand gezet. De Nederlanders was nipt sneller dan Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) en Caleb Ewan (Lotto-Dstny). Het slot werd ontsierd door een zware valpartij. De onfortuinlijke Egan Bernal was het grootste slachtoffer.