Sam Bennett is de sprintsjeik in de Emiraten

De 6e etappe in de UAE Tour leek op voorhad een kolfje naar de hand van de snelle mannen in het peloton. Een biljartvlak parcours in en rond Dubai had geen verrassingen in petto, maar de altijd dreigende zijwind kon nog roet in het eten gooien voor de sprinters.

Na drie keer knipperen vormde zich al een vroege vlucht van 6 renners. Onder hen: Aleksej Loetsenko die gisteren op een paar honderd meter van een overwinning strandde.

Het zestal reed een hele dag voorop, maar speelde geen rol van betekenis en werd op 25 kilometer van de aankomst gegrepen.