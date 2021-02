Pogacar zet leiderstrui in de verf in UAE Tour, Vanhoucke klimt naar 5e plek

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1364190317185011712

Yates schuift op naar de 2e plaats in het klassement.

Harm Vanhoucke eindigt knap als 5e. Joao Almeida is grote verliezer. Hij komt 50 seconden na Pogacar over de meet.

Pogacar vs. Yates. Pogacar en Yates nemen 40 seconden op Almeida, Vanhoucke en Neilson. De twee titanen maken zich op voor de sprint . 13 uur 19.

Yates voert jaagt het tempo de hoogte in, Kuss moet afhaken. Opnieuw een strijd tussen Yates en Pogacar.

Onze jonge landgenoot Harm Vanhoucke klimt goed mee. Joao Almeida bengelt achteraan in de kopgroep.

De renners beginnen aan de slotbeklimming van de rit. Het team van Pogacar maakt jacht op Gallopin. De eerste slachtoffers in het peloton vallen af.

Tony Gallopin zet nog even door, Thomas De Gendt wordt ingelopen door het peloton.

12:44

12 uur 44. Aan de voet van de col. Door de waaierrit van vorige zondag zijn de kaarten anders geschud dit jaar. De afstanden in het klassement zijn groot. Veel klimmers zullen ruimte krijgen bij een eventuele aanval omdat ze geen gevaar vormen voor het algemene klassement. Dit zal voor een interessante dynamiek zorgen in het slot van de wedstrijd. Over 5 kilometer beginnen de renners aan de laatste beklimming. Wie zal als eerste het hazenpad kiezen? .