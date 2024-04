Ontsnappingsspecialist Simon Carr slaat opnieuw toe in de Alpen, rit opgeschrikt door akelige val Chris Harper

do 18 april 2024 16:28

Ronde van de Alpen Wegwedstrijd 141.3 km 11:20 Leifers - 15:28 Borgo Valsugana Simon Carr einde 0 20 40 60 80 100 120 141.3

Simon Carr heeft een lang uitgesponnen potje verstoppertje in de Alpen gewonnen. De 25-jarige Britse renner van EF Education-Easy Post zwaaide al vroeg in de verraderlijke bergrit het peloton uit en bleef de strijdende klassementsmannen - waar Juan Pedro Lopez zijn leiderstrui heeft kunnen verdedigen - zo listig voor. De rit werd in het slot nog ontsierd door een akelige val van Chris Harper in een afdaling.

Hoe sterk is de eenzame vluchter?



Wel, in de vierde rit van de Tour van de Alpen was die beresterk.



In een bergachtige etappe van 141 kilometer ontstond er al heel vroeg een kopgroep van elf renners. Simon Carr van EF Education-Easy Post bleek daar veruit de sterkste. Hij schudde iedereen in de vele hoogtemeters van zich af en hield ook nog eens de aanstormende favorietengroep achter zich.



Met een voorsprong van een minuut en 19 seconden boekte hij zo zijn zevende profzege. Vorig jaar won vluchtspecialist Carr op dezelfde manier al een etappe in de Ronde van de Alpen.



In de strijd voor het algemene klassement kwamen de renners van Ineos Grenadiers dan weer opvallend bleek voor de dag: zowel de Brit Geraint Thomas als de Noor Tobias Foss moesten lossen.



Ook Chris Harper en Ben O'Connor kenden een baaldag. Het Australische duo kwam in een afdaling ten val in dezelfde bocht. Harper verdween na de harde klap uit de koers, O'Connor kon verder en liep aan het slot zelfs enkele seconden in op leider Juan Pedro López.



'Juanpe' Lopez hield bergop toch ternauwernood stand, ondanks verschillende aanvallen van zijn uitdagers. De Spanjaard heeft in het klassement nog 38 seconden voorsprong op eerste achtervolger O'Connor.