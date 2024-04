Eindelijk kassa na 2,5 jaar: Italiaan De Marchi (37) houdt stand na vroege vlucht in Ronde van de Alpen

Op zijn 37e kan hij het nog. De Italiaan Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) heeft zijn eerste overwinning in 2,5 jaar geboekt. De Marchi won vanuit een vroege vlucht de tweede etappe van de Ronde van de Alpen. De Noor Tobias Foss (Ineos Grenadiers) blijft aan de leiding van het klassement.

De tweede en langste etappe van de Ronde van de Alpen trok vanuit Salurn (Ita) over de Brennerpas naar Stans in Oostenrijk. Een 190 kilometer lange tocht, waarin zes renners de vroege vlucht vormden.

In het peloton bleek er onvoldoende interesse om die nog terug te halen. Niemand voorin was een gevaar voor de leiderstrui van Foss, de winnaar van de openingsetappe.

Voorin reed de ervaren Italiaan Alessandro Marchi in de finale weg op een vier kilometer lange beklimming. Hij haalde het uiteindelijk met meer dan een minuut voorsprong op zijn eerste achtervolgers, de Oostenrijker Patrick Gamper en de Zwitser Simon Pellaud.

Voor de 37-jarige De Marchi was het de zevende profoverwinning. Hij boekte onder meer drie ritzeges in de Vuelta, maar zijn laatste triomf dateerde van Tre Valli Varesine in oktober 2021.