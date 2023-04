Tao Geoghegan Hart rijdt makkelijk naar eindzege, 1 en 2 voor EF-EasyPost in slotrit

Tao Geoghegan Hart was de voorbije week nauwelijks te kloppen in de bergen van Oostenrijk en Italië. Zonder UAE of Jumbo-Visma kon de 28-jarige Brit zijn eigen gang gaan met Ineos. Hij won rit 1 en 2 en kon daarna op zijn sterke ploegmaten rekenen.

Laurens De Plus was een van de Ineos-renners. "Ik denk dat ik mijn Giro-selectie verdiend heb", zei onze landgenoot, die zondag normaal gezien ook Luik-Bastenaken-Luik rijdt.