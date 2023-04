Geen 3 op 3 voor Geoghegan Hart in de Alpen, wel een een-tweetje voor Bora

Geen Harm Vanhoucke meer bij de start van de 3e rit, want net als Cian Uijtdebroeks moet de jonge Belgische klimmer ziek opgeven.



"Hij gaat nu naar huis om rust te nemen voor zijn volgende doelen", laat zijn ploeg DSM weten.



Vanhoucke miste zo een mooie kans om zich te tonen in de klimmersrit naar San Valentino di Bretonico. Joe Dombrowski deed dat wel, door als langste te overleven van de vlucht van de dag.



Jefferson Cepeda kon vanuit de groep met favorieten als eerste aansluiting vinden met Dombrowski, maar het was Lennard Kämna die zijn inspanning het beste had getimed.



Cepeda zakte nog weg, omdat leider Tao Geoghegan Hart in de elitegroep stevig was gaan versnellen. Het groepje kwam nog dicht, maar Kämna werd niet meer bijgehaald.



Kämna stijgt in het klassement naar de 6e plaats, maar Geoghegan Hart is nog altijd autoritair leider. Hij heeft 22 seconden voorsprong op Hugh Carthy.