Welke snelle man slaat toe op een nieuwe sprintersboulevard in de Renewi Tour?

Zo was het gisteren

Een korte tijdrit van 15,4 kilometer in en rond Tessenderlo was het strijdtoneel van etappe 2.



Topfavoriet Filippo Ganna wierp op het laatste nippertje de handdoek in de ring door oververmoeidheid. Zo schonk de Italiaanse tijdritkampioen de andere kanonnen ongewild een gouden kans.



Stefan Bissegger leek lange tijd dé te kloppen man. Zijn eerste richttijd bleef lang bovenaan staan, tot Alec Segaert zijn kunsten tegen de klok etaleerde.



De jonge Belg was 10 seconden sneller dan de Zwitser, ook runner-up Magnus Sheffield beet uiteindelijk zijn tanden stuk op de chrono van Segaert.



Meteen een eerste zege in de WorldTour voor de mede-kopman van Lotto-Dstny in zijn eerste WorldTour rittenkoers. Segaert nam als bonus ook de leiderstrui over van Jonathan Milan.