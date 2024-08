LIVESTREAM: Alec Segaert veegt toptijd Bissegger weg, wie doet de jonge Belg nog wat?

Favorieten voor de dagzege

Heel wat hanen op hetzelfde erf in Tessenderlo: nu topfavoriet Ganna moest afhaken, ligt de ritzege voor het grijpen.



Grootste kanshebbers lijken Belgisch kampioen tijdrijden Tim Wellens, hardrijder Magnus Sheffield en Deen Mikkel Bjerg. Die laatste is in vorm: in zijn laatste 3 tijdritten eindigde hij twee maal in de top 3.



Een trapje daaronder vinden we Stefan Bissegger, ex-wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss en landgenoot Yves Lampaert terug. Bissegger zette al de eerste richttijd neer, wie de Zwitser kan verslaan zal altijd meedoen voor de prijzen.



Jonathan Milan verdedigt zijn leiderstrui en kan misschien verrassen, net als Alec Segaert. De jonge Belg heeft in het verleden al bewezen een goeie tijdrit neer te kunnen zetten. Hou best ook Matej Mohoric en Mathieu van der Poel in het oog. Beide heren starten zonder al te veel verwachtingen, maar je weet nooit!