Jasper Philipsen bokst niet mee en wint overtuigend eerste massasprint in Renewi Tour

clock 17:00 17 uur . De top 10. 1. Jasper Philipsen 2. Tim Merlier 3. Olav Kooij 4. Arnaud De Lie 5. Dylan Groenewegen 6. Matteo Trentin 7. Laurence Pithie 8. Arne Marit 9. Elia Viviani 10. Clément Russo



clock 16:58 16 uur 58. De Lie laat zich wegdringen, Merlier sprint sterk. In de herhaling zien we dat Philipsen in de opbouw naar de sprint goed in het wiel van De Lie kruipt. Eens de sprint begint komt hij los, Merlier komt van heel ver en wordt nog heel knap 2e. Olav Kooij gaat nog over De Lie naar de 3e plaats.



Eens de sprint begint komt hij los, Merlier komt van heel ver en wordt nog heel knap 2e. Olav Kooij gaat nog over De Lie naar de 3e plaats.

clock 16:57 16 uur 57. Philipsen wordt ook de eerste leider. "Nice day", zegt hijzelf na de finish.

clock 16:56 16 uur 56. Het leek alsof hij nog dezelfde conditie als in de Tour heeft. Christophe Vandegoor.

clock 16:56 16 uur 56 match afgelopen end time Jasper Philipsen oppermachtig Philipsen wint schijnbaar met overschot, Merlier en Kooij vervolledigen het podium.

clock 16:55 16 uur 55. Philipsen komt sterk.

clock 16:55 Laatste km. We zitten in de laatste kilometer, De Lie zit het best. 16 uur 55. last km

clock 16:55 16 uur 55. Soudal Quick-Step zit goed, ook Lampaert is er nog geraakt. Er wordt wel veel geduwd met de schouders.

clock 16:53 Welsford valt. In een scherpe bocht komt Sam Welsford ten val. Het peloton is sterk verdund. 16 uur 53. fall

clock 16:52 16 uur 52. Olav Kooij komt toch. Nog 3 kilometer en Jumbo-Visma komt dan toch. Olav Kooij komt met twee ploeggenoten naar de voorgrond. Lotto-Dstny rijdt op kop.

clock 16:49 16 uur 49. Jumbo-Visma is opeens helemaal uit beeld verdwenen. Ze zitten ver in het peloton. Raar, want de ploeg reed daarnet een lange tijd aan de kop van het peloton.



Raar, want de ploeg reed daarnet een lange tijd aan de kop van het peloton.

clock 16:49 16 uur 49. Lampaert sluit toch opnieuw aan bij het peloton, maar met nog 6 kilometer te gaan wordt het moeilijk om nog vooraan te geraken.

clock 16:48 16 uur 48. Het gaat er sportief aan toe in het peloton. Christophe Vandegoor.

clock 16:45 Pech voor Lampaert. Probleem voor Soudal-Quick Step. Yves Lampaert heeft een lekke band en moet een nieuwe fiets krijgen. Lampaert blijft kalm en beseft al dat de kans klein is dat hij nog een rol van betekenis kan spelen. Tim Merlier kan wel nog rekenen op de steun van onder andere Sénéchal en Asgreen. 16 uur 45. flat tyre



Tim Merlier kan wel nog rekenen op de steun van onder andere Sénéchal en Asgreen.

clock 16:44 16 uur 44. Lotto-Dstny toont zich. Voor het eerst vandaag treedt Lotto-Dstny op de voorgrond. Op 10 kilometer van het einde brengen De Buyst en co. Arnaud De Lie naar voor.

clock 16:42 Val. Een val van Milan Fretin en Donavan Grondin heeft het peloton in 2 gespleten. Veel renners moeten een inspanning doen om het gat dicht te rijden, maar dat lukt. Alles zit opnieuw samen. 16 uur 42. fall

clock 16:38 16 uur 38. Veel sprinttoppers aanwezig. Er zijn heel wat topsprinters op de afspraak vandaag. Een bloemlezing: Jasper Philipsen, Olav Kooij, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Jonathan Milan, Elia Viviani, Jordi Meeus, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Arne Marit, Giacomo Nizzolo, Arnaud Démare en Sam Welsford.



Jasper Philipsen, Olav Kooij, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Jonathan Milan, Elia Viviani, Jordi Meeus, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Arne Marit, Giacomo Nizzolo, Arnaud Démare en Sam Welsford.

clock 16:37 16 uur 37. Hergroepering. Na de groene kilometer houdt de kopgroep het voor bekeken. We krijgen een eerste volledige hergroepering vlak voor het begin van de laatste ronde. Niets lijkt een sprint nog in de weg te staan, over 16 kilometer weten we wie wint.



Niets lijkt een sprint nog in de weg te staan, over 16 kilometer weten we wie wint.

clock 16:36 16 uur 36. Covi toont zich tijdens de groene kilometer: "2 + 3 + 3 = 8 bonificatieseconden". Covi toont zich tijdens de groene kilometer: "2 + 3 + 3 = 8 bonificatieseconden"