Nederlander Arvid de Kleijn kroont zich tot onverwachte winnaar van koninklijke sprint in Parijs-Nice

Te vroeg, zo bleek. Met krachtige lendenrukken flitste De Kleijn voorbij Van Poppel. Die andere Nederlander, Dylan Groenewegen, probeerde nog tussendoor te komen, maar moest vrede nemen met de 3e plek na De Kleijn en Pithie, die de leiderstrui overneemt van Kooij. Beste Belg was Gerben Thijssen op plaats 5. Arnaud De Lie mengde zich niet in het gewoel, omdat hij zich nog niet 100 procent voelt na zijn val in Le Samyn. Morgen staat de experimentele ploegentijdrit op het menu.

Op de brede weg naar de streep piloteerde Jasper Stuyven zijn kopman Mads Pedersen naar voren. Gele trui Olav Kooij was dan weer in geen velden of wegen te bespeuren.

"Ik was al even aan het jagen op een zege in de WorldTour en ik was er al enkele keren dichtbij. Het is mooi dat het op deze manier gelukt is", zegt triomfator De Kleijn.



"Zoals jullie allemaal zagen, is deze zege er gekomen na fantastisch teamwork."

"Matteo (Trentin) zei dat we rustig moesten blijven tot het einde. Zelf leverde hij dan een geweldige kopbeurt af. Mijn 2 Nederlandse ploegmakkers (Zijlaard en Pluimers) deden ook uitstekend werk."



De Kleijn geraakte in de laatste 200 meter wel wat ingesloten. "Door mijn eigen ploegmakkers", geeft hij toe.



"Ik schreeuwde dat ze naar links moesten gaan, waardoor de zee zich opende. Zo kon ik naar het wiel van Van Poppel sprinten. Ik kon mijn snelheid vasthouden tot de streep, geweldig."