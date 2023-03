Geen koers in Parijs-Nice: organisatie schrapt rit door rukwinden (130 km/u) en omgewaaide bomen

clock 12:57 12 uur 57. Door de uitzonderlijk sterke wind waren al bomen omgewaaid. Daardoor was de afgelasting van de etappe onvermijdelijk. Organisator ASO. Door de uitzonderlijk sterke wind waren al bomen omgewaaid. Daardoor was de afgelasting van de etappe onvermijdelijk. Organisator ASO

clock 12:55 12 uur 55. 6e etappe is volledig afgelast. Door de stormachtige weersomstandigheden heeft organisator ASO de volledige etappe geschrapt. "Door de uitzonderlijk sterke wind waren al meerdere bomen omgewaaid in de regio", klinkt het. "We hebben verschillende opties bestudeerd om het parcours te wijzigen. En we hoopten ook dat het weer zou verbeteren." Maar de wind bleef hard blazen. "Daardoor konden we de veiligheid van de renners niet verzekeren. De afgelasting van de etappe was onvermijdelijk." . 6e etappe is volledig afgelast Door de stormachtige weersomstandigheden heeft organisator ASO de volledige etappe geschrapt. "Door de uitzonderlijk sterke wind waren al meerdere bomen omgewaaid in de regio", klinkt het.



clock 12:14 De wind langs het parcours blaast enorm hard. 12 uur 14. De wind langs het parcours blaast enorm hard

clock 12:05 12 uur 05. De ingekorte rit wordt een stuk explosiever, dat wordt interessant. Ik ben fan van korte etappes. Gele trui Tadej Pogacar. De ingekorte rit wordt een stuk explosiever, dat wordt interessant. Ik ben fan van korte etappes. Gele trui Tadej Pogacar

clock 11:49 11 uur 49. Helemaal geen koers in Parijs-Nice? De felle rukwinden blijven de organisatie van Parijs-Nice angst inboezemen. De etappe is al ingekort tot 80 km en nu dreigt zelfs een volledige schrapping van de 6e rit. Om 13 uur nemen de bevoegde instanties een beslissing. . Helemaal geen koers in Parijs-Nice? De felle rukwinden blijven de organisatie van Parijs-Nice angst inboezemen. De etappe is al ingekort tot 80 km en nu dreigt zelfs een volledige schrapping van de 6e rit.



clock 11:49 De renners haspelen de eerste neutrale kilometers af. 11 uur 49. De renners haspelen de eerste neutrale kilometers af

clock 11:37 11 uur 37. Klaar voor de geneutraliseerde start. Voordat de renners de ploegbussen inkruipen, moeten ze toch nog enkele kilometers afwerken van het geschrapte parcours. Met een officieus startschot. "Zodat de toeschouwers de renners toch nog kunnen bewonderen in de eerste kilometers", klinkt het. Daardoor neemt gele trui Pogacar plaats op de eerste startrij, geflankeerd door de andere truidragers. . Klaar voor de geneutraliseerde start Voordat de renners de ploegbussen inkruipen, moeten ze toch nog enkele kilometers afwerken van het geschrapte parcours. Met een officieus startschot.



clock 11:17 11 uur 17. Wat blijft er over van de 6e etappe? Officieel begint de etappe op 80 kilometer van de streep. Van de 5 hellingen blijven er nog 3 steile pukkels over. Op de top van het laatste puistje is het nog 21 kilometer vlammen naar de finish. . Wat blijft er over van de 6e etappe? Officieel begint de etappe op 80 kilometer van de streep.

clock 11:08 Onbegrip in het kamp van Movistar. 11 uur 08. Onbegrip in het kamp van Movistar

clock 11:00 11 uur . Rit ingekort tot 79 km door rukwinden. Ook in Parijs-Nice heeft de wind voor een parcourswijziging gezorgd. De etappe van 197 km wordt ingekort tot 80 km, het officiële startschot wordt tussen 14 en 15 uur gegeven. . Rit ingekort tot 79 km door rukwinden Ook in Parijs-Nice heeft de wind voor een parcourswijziging gezorgd. De etappe van 197 km wordt ingekort tot 80 km, het officiële startschot wordt tussen 14 en 15 uur gegeven.

clock 10:39 10 uur 39. Waaiergevaar en felle rukwinden. De wind kan vandaag een sleutelrol spelen in de Koers naar de Zon. Er zijn rukwinden aangekondigd tot 100 kilometer per uur, daardoor geldt code oranje in het departement (Alpes-Maritimes) dat de renners vandaag aandoen. Bovendien blaast de wind gunstig voor waaiers. Pogacar en Vingegaard zullen dus de hele dag bij de les moeten zijn. . Waaiergevaar en felle rukwinden De wind kan vandaag een sleutelrol spelen in de Koers naar de Zon. Er zijn rukwinden aangekondigd tot 100 kilometer per uur, daardoor geldt code oranje in het departement (Alpes-Maritimes) dat de renners vandaag aandoen.



Bovendien blaast de wind gunstig voor waaiers. Pogacar en Vingegaard zullen dus de hele dag bij de les moeten zijn.

clock 10:38 Tweevoudig eindwinnaar blijft in het hotel. Zoek niet meer naar Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) in Parijs-Nice. De 29-jarige Duitser heeft last van een verkoudheid en gaat niet meer van start in de koers die hij 2 en 3 jaar geleden op zijn erelijst schreef. Over 2 weken wil Schachmann fit aan de start staan van zijn eerste klassieker: de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. Ook de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn programma. . 10 uur 38. give up Tweevoudig eindwinnaar blijft in het hotel Zoek niet meer naar Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) in Parijs-Nice.



De 29-jarige Duitser heeft last van een verkoudheid en gaat niet meer van start in de koers die hij 2 en 3 jaar geleden op zijn erelijst schreef.



Over 2 weken wil Schachmann fit aan de start staan van zijn eerste klassieker: de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. Ook de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn programma.

clock 10:34 10 uur 34. Steile pukkeltjes. Van bij de start is het meteen klimmen geblazen in de 6e etappe van Parijs-Nice. Daarna wachten 5 pukkeltjes met stijgingspercentages tot 20 procent. De top van het laatste puistje ligt op 21 km van de streep. . Steile pukkeltjes Van bij de start is het meteen klimmen geblazen in de 6e etappe van Parijs-Nice.



Daarna wachten 5 pukkeltjes met stijgingspercentages tot 20 procent. De top van het laatste puistje ligt op 21 km van de streep.