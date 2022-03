Primoz Roglic neemt stevige optie op eindzege in Parijs-Nice met winst op Col de Turini

Primoz Roglic heeft de koninginnenrit in Parijs-Nice naar zijn hand gezet. De Sloveen van Jumbo-Visma reageerde op de zware Col de Turini op alles wat bewoog en maakte het in een elitegroepje machtig af in de sprint met een verschroeiende versnelling. Hij verstevigt zo zijn leidersplaats. Morgen wacht de slotrit naar Nice.